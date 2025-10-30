政院拍板刑法等修正草案「增特殊重大暴力犯罪不得假釋」 法務部說明重點

法務部。（資料照）

法務部今指出，為因應司法院釋字第801號解釋、憲法法庭113年度憲判字第2號、第8號判決宣告刑法部分條文違憲，法務部啟動修法作業，擬具刑法、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，其中包含增訂特殊重大暴力犯罪不得假釋規定，今經行政院院會討論通過，將分別函請司法院會銜，及函請立法院審議，等修法通過後，更能發揮嚴懲重大犯罪、強化社會安全的目標，同時確保程序正義及落實人權保障。

法務部指出，為期修法周延，參考相關外國立法例，廣納審檢辯學及機關代表意見，擬具修正草案陳報行政院審查。行政院對此修正草案至為重視，為求慎重，密集召開多次審查會議，聽取各機關意見及凝聚跨部會共識，於今日院會討論通過。

請繼續往下閱讀...

法務部指出，本次修正草案配合憲法判決意旨檢討修正，並增訂特殊重大暴力犯罪不得假釋規定，發揮刑罰抗衡犯罪功能，確保國人安全及社會治安。

法務部指出，這次總共有6大重點如下，1是明定行為時及審判中欠缺責任能力不得科處死刑；2為增訂特殊重大暴力犯罪不得假釋，明定故意殺人、殺人未遂或兒虐致死及致重傷案件，經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，不適用假釋規定。此外，無期徒刑受刑人假釋後，再犯之罪經宣告無期徒刑確定者，經撤銷假釋應執行原無期徒刑，不得假釋。

第3是無期徒刑及有期徒刑裁判確定前的羈押日數，均計入假釋要件「已執行期間」，以符合平等原則；第4點增訂無期徒刑、有期徒刑受刑人，撤銷假釋後，有關執行殘餘刑期的期間、接續執行他刑的方法及合併計算最低應執行期間規定。

第5點為使新舊法規適用明確，配合修正刑法施行法；第6點為明定死刑定讞待執行的收容期間，不得折抵刑期亦不計入假釋要件「已執行期間」。

法務部指出，本次修法目的除因應憲法判決意旨外，亦在回應社會對於嚴懲暴力犯罪的期待，展現政府打擊犯罪、守護安定公義社會的決心，將持續配合後續法案審議作業，期能儘速完成修法程序，以維護社會秩序，保障人民權益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法