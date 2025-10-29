假牙公司總監駕BMW飆速113公里 逆向撞死打工女判10月

沈姓男子去年12月駕駛BMW轎車，行經台中北屯東山路飆速113公里，失控逆向撞死楊姓女騎士，台中地院依過失致死判刑10月。（民眾提供）

台中市沈姓假牙公司總監於去年12月24日上午，駕駛BMW於限速50公里的台中市大坑東山路，以113公里時速狂飆，逆向撞上騎機車打工的19歲楊姓女子，楊女被撞飛墜落6公尺深邊坡，雖救起仍因顱內出血、創傷性休克不治，台中地院審理認為沈男嚴重超速，依過失致死判有期徒刑10月。

這名沈姓男子，去年12月24日駕駛BMW行經北屯區東山路二段一處彎道，因車速高達時速113公里，車子失控衝入對向車道打滑，撞上剛好騎機車要到附近打工的19歲楊姓女子，楊女被撞飛墜落一旁6公尺深邊坡。

救難人員獲報到場，將楊女吊掛救起，但因顏面及肢體多處開放性傷口併骨折變形、雙耳耳漏、頸椎斷裂、氣血胸等傷害，雖送醫急救，仍因顱腦損傷出血、創傷性休克死亡。

台中市行車鑑定委員會調查指出，沈男超速行駛，車輛跨越至對向車道，是肇事主因，楊女無任何肇事責任。台中地檢署認為，沈男以時速113公里駕駛因而致人死亡，應加重其刑，但有自首犯行，依法可減刑，依過失致死起訴。

台中地院審理認為，該路段限速50公里，沈男車速113公里，嚴重超速達63公里，超過規定之最高時速40公里以上，因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，加重其刑至2分之1 。

台中地院法官審酌，沈男明知市區限速50公里，竟貿然以時速113公里超速行駛，造成失控駛入來車道肇事，對被害人家屬造成永遠無法回復傷痛，雖犯後自首坦承犯行，但楊女父母不原諒，未與沈男和解，判處有期徒刑10月，可上訴。

