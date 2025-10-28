為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    驚悚!花蓮台9線連結車突失控 逆向撞爛轎車車頭

    2025/10/28 18:05 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣新城鄉台9線184.5公里處，聯結車逆向撞上二輛汽車。（民眾提供）

    花蓮縣新城鄉台9線184.5公里處，聯結車逆向撞上二輛汽車。（民眾提供）

    花蓮縣新城鄉台9線往花蓮機場方向，今（28日）下午3點半左右發生車禍，一輛砂石車疑失控撞上安全島後橫跨對象車道，衝撞對向2輛汽車，造成轎車車體嚴重變形，現場相當驚悚，所幸三輛車上合計4人都只受到輕傷，送醫無大礙，事故原因由警方調查中。

    初步了解，27日下午三點多，花蓮縣新城鄉台9線184.5公里處，由邱姓男子駕駛賓士聯結車，沿台9線由北往南行駛，因不明原因逆向，跨過分隔島擦撞兩輛北上車輛，分別是徐姓男子駕駛的鐵灰色Infiniti轎車，以及林姓駕駛的Toyota白色汽車，兩輛車頭都被撞爛，聯結車駕駛右手腫脹變形疑似骨折送醫。

    現場畫面可以看到聯結車把Infiniti鐵灰色轎車頭全部撞毀，車上44歲徐姓駕駛受到擦挫傷，同車70多歲邱姓女性乘客胸悶、沒有明顯外傷，二人都送往醫院檢查；聯結車頭則壓在Toyota白色汽車副駕駛座上，41歲林姓女駕駛則無明顯外傷，送往醫院救治，所幸均無生命危險。。

    新城警分局呼籲，雨天道路濕滑，駕駛人行車務必保持注意力與安全距離，切勿疲勞駕駛或操作不當，以維護行車安全。

    花蓮縣新城鄉台9線184.5公里處，聯結車逆向撞上二輛汽車。（民眾提供）

    花蓮縣新城鄉台9線184.5公里處，聯結車逆向撞上二輛汽車。（民眾提供）

    花蓮縣新城鄉台9線184.5公里處，聯結車逆向撞上二輛汽車。（民眾提供）

    花蓮縣新城鄉台9線184.5公里處，聯結車逆向撞上二輛汽車。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播