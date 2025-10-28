驚悚!花蓮台9線連結車突失控 逆向撞爛轎車車頭

花蓮縣新城鄉台9線184.5公里處，聯結車逆向撞上二輛汽車。（民眾提供）

花蓮縣新城鄉台9線往花蓮機場方向，今（28日）下午3點半左右發生車禍，一輛砂石車疑失控撞上安全島後橫跨對象車道，衝撞對向2輛汽車，造成轎車車體嚴重變形，現場相當驚悚，所幸三輛車上合計4人都只受到輕傷，送醫無大礙，事故原因由警方調查中。

初步了解，27日下午三點多，花蓮縣新城鄉台9線184.5公里處，由邱姓男子駕駛賓士聯結車，沿台9線由北往南行駛，因不明原因逆向，跨過分隔島擦撞兩輛北上車輛，分別是徐姓男子駕駛的鐵灰色Infiniti轎車，以及林姓駕駛的Toyota白色汽車，兩輛車頭都被撞爛，聯結車駕駛右手腫脹變形疑似骨折送醫。

現場畫面可以看到聯結車把Infiniti鐵灰色轎車頭全部撞毀，車上44歲徐姓駕駛受到擦挫傷，同車70多歲邱姓女性乘客胸悶、沒有明顯外傷，二人都送往醫院檢查；聯結車頭則壓在Toyota白色汽車副駕駛座上，41歲林姓女駕駛則無明顯外傷，送往醫院救治，所幸均無生命危險。。

新城警分局呼籲，雨天道路濕滑，駕駛人行車務必保持注意力與安全距離，切勿疲勞駕駛或操作不當，以維護行車安全。

