「一次性使用權」爭議！張景森：京華城是都計變更悲慘案例

台北地院審理京華城容積率弊案，今日下午傳喚台北市前都發局長張景森作證，張景森指都委會以「一次性使用權」為由，刪除京華城的12萬284平方公尺允建樓地板面積，但「一次性」缺乏法律依據，北市府未充分說明刪除理由，他深感不以為然，並認為京華城變更都市計畫案「是悲慘的案例」。

張景森是陳水扁任台北市長時期的都發局長，威京集團主席沈慶京主張，張景森曾經說過，京華城的12萬284平方公尺樓地板是永久性的保障，而非一次性使用權，一般都會保障既有的樓地板，否則沒有人會更新；2018年副市長兼都委會主席林欽榮，雖在都委會依監察院的糾正文意旨，將京華城容積率從392%提高為560%，但刪除了12萬樓地板保障。張景森的意見對沈慶京有利，沈因此聲請傳喚張景森作證，柯文哲也加入詰問。

張景森證稱，京華城改建案一直有2大爭議，一是容積率是392%還是560%，二是12萬284平方公尺樓地板面積是「一次性」還是「永久性」。容積率560%已於監察院糾正案確定，而樓地板面積換算成容積則是678%，張景森表示，他對於市政府主張的「一次性」深深不以為然，缺乏法律依據，「都市計畫是一包東西、不是一條」，變更後若只有一次性使用權，以後就不能再變更了，那何必更新？都市在做整體規劃時，當然是希望輪胎廠越早搬走越好。

張景森說，若只是一次性，北市都委會為何要在2018年刪除京華城的12萬樓地板？就是知道有效力，才要斬草除根以絕後患，張景森認為市府在刪除時，未說明法律依據和充分的理由。

張景森表示，他當過台北縣的都市計畫審議委員，都委會常常用容積移轉、容積獎勵為手段來鼓勵，目的是為了公共利益，上調容積的項目很多，有法令規定就依法規走，沒法規也要提出符合合理性、適當性的理由，「要講出一個道理，把嫁出去的女兒叫回家，多少也要給個理由」；中央政府也會控制都計容積，以避免地方政府亂放容積，成為清廉政治的破口。

張景森證稱，「商三（第三種商業區）」和「商三特」不同，好比「張三」和「很像張三的人」，「特」是給予特殊身分，他印象中京華城是「商三特」，類似商三但不是商三，應不適用北市土管條例的560%容積上限，但法規並未明定商三特的容積限制，是否真如此，須檢、辯自行查明。

張景森說，他對圖利罪很敏感，很討厭這條罪名，他進入政府做事幾十年，每件事的決策都是在圖利罪的陰影下做事，所以就很注意，如果法令沒有規定，就要給個合理、適當的理由，差別在於理由有沒有創意、說服力。他說，京華城案搞了30年，最終回到它原本就擁有的容積，沈慶京也深陷牢獄之災，「這是都市計畫悲慘的案件」。

