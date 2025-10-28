為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「一次性使用權」爭議！張景森：京華城是都計變更悲慘案例

    2025/10/28 16:51 記者張文川／台北報導
    京華城案，台北市前都發局長張景森出庭。（記者王藝菘攝）

    京華城案，台北市前都發局長張景森出庭。（記者王藝菘攝）

    台北地院審理京華城容積率弊案，今日下午傳喚台北市前都發局長張景森作證，張景森指都委會以「一次性使用權」為由，刪除京華城的12萬284平方公尺允建樓地板面積，但「一次性」缺乏法律依據，北市府未充分說明刪除理由，他深感不以為然，並認為京華城變更都市計畫案「是悲慘的案例」。

    張景森是陳水扁任台北市長時期的都發局長，威京集團主席沈慶京主張，張景森曾經說過，京華城的12萬284平方公尺樓地板是永久性的保障，而非一次性使用權，一般都會保障既有的樓地板，否則沒有人會更新；2018年副市長兼都委會主席林欽榮，雖在都委會依監察院的糾正文意旨，將京華城容積率從392%提高為560%，但刪除了12萬樓地板保障。張景森的意見對沈慶京有利，沈因此聲請傳喚張景森作證，柯文哲也加入詰問。

    張景森證稱，京華城改建案一直有2大爭議，一是容積率是392%還是560%，二是12萬284平方公尺樓地板面積是「一次性」還是「永久性」。容積率560%已於監察院糾正案確定，而樓地板面積換算成容積則是678%，張景森表示，他對於市政府主張的「一次性」深深不以為然，缺乏法律依據，「都市計畫是一包東西、不是一條」，變更後若只有一次性使用權，以後就不能再變更了，那何必更新？都市在做整體規劃時，當然是希望輪胎廠越早搬走越好。

    張景森說，若只是一次性，北市都委會為何要在2018年刪除京華城的12萬樓地板？就是知道有效力，才要斬草除根以絕後患，張景森認為市府在刪除時，未說明法律依據和充分的理由。

    張景森表示，他當過台北縣的都市計畫審議委員，都委會常常用容積移轉、容積獎勵為手段來鼓勵，目的是為了公共利益，上調容積的項目很多，有法令規定就依法規走，沒法規也要提出符合合理性、適當性的理由，「要講出一個道理，把嫁出去的女兒叫回家，多少也要給個理由」；中央政府也會控制都計容積，以避免地方政府亂放容積，成為清廉政治的破口。

    張景森證稱，「商三（第三種商業區）」和「商三特」不同，好比「張三」和「很像張三的人」，「特」是給予特殊身分，他印象中京華城是「商三特」，類似商三但不是商三，應不適用北市土管條例的560%容積上限，但法規並未明定商三特的容積限制，是否真如此，須檢、辯自行查明。

    張景森說，他對圖利罪很敏感，很討厭這條罪名，他進入政府做事幾十年，每件事的決策都是在圖利罪的陰影下做事，所以就很注意，如果法令沒有規定，就要給個合理、適當的理由，差別在於理由有沒有創意、說服力。他說，京華城案搞了30年，最終回到它原本就擁有的容積，沈慶京也深陷牢獄之災，「這是都市計畫悲慘的案件」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播