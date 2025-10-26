三峽公車輾斃摔車8旬嬤 司機肇逃恐終身吊照

新北市三峽成福路為通往觀光區幹道，但山路狹窄，月初發生陳姓老婦人騎機車遭對向公車輾斃意外（見圖），警方近來在假日執行專案交整，避免山區窄道及天雨，再釀死亡車禍。（民眾提供）

新北市警三峽分局光復節連假派出警力到福爾摩沙高速公路三峽交流道、插角、成福等通往觀光景點幹線疏導交通，其中成福路段，月初才傳出一名8旬陳姓婦人騎機車先撞上同向違停貨車交通錐、摔車後遭對向公車輾斃死亡意外，適逢連假及連日雨勢，警方近來於假日安排專案，由員警在狹窄山路疏導車潮，避免再傳傷亡車禍。

據了解，輾斃陳姓婦人的沈姓公車司機辯稱肇事後未發現、持續載客，警方除將沈男連同違停林男依過失致死送辦，更追究沈男肇事逃逸刑責，並祭出肇事致人死亡逃逸罰單，沈姓駕駛面臨終身吊銷駕照、不得考領。

這起死亡車禍發生在3日晚間9時許，新北市三峽區成福路段、恰巧在成福派出所對面，陳姓老婦人晚間從工作處騎機車返家，在距住家不到1公里路段，因同向29歲林男貨車違停路邊卸貨，陳婦騎車撞上林男擺放的交通錐，摔車倒向內側車道，對向53歲沈男駕駛公車途經，陳婦頭部遭輾過當場身亡，鄰居見狀連忙報案。

由於車禍現場就在成福所對面，警方獲報連忙派員查看、疏導交通，消防到場，發現陳婦頭部遭公車輾過，明顯死亡未送醫，家屬獲報趕抵難掩哀慟，警方聯絡客運公司，通知公車司機返回車禍現場，採證後查扣車輛。

警方對違停的林姓駕駛及肇事逃逸的沈姓公車司機酒測，均無酒精反應，林嫌辯稱因卸貨停車，後方放置交通錐，未料交通錐絆倒陳婦，成為肇事主因；公車司機沈嫌稱，當時沒感覺輾過人，繼續載客前進，直到接獲公司通知才知道撞到人。

警方鑑識人員到場採證，調閱路口監視器及行車紀錄器影像留存，依規定受理；三峽警方將違停貨車的林男依涉及過失致死，沈姓駕駛依過失致死、肇事逃逸等罪嫌告發，並對沈男祭出肇事致人死亡逃逸（最高處以9000元罰鍰，終身吊銷駕照、不得考領）、對林男開出在顯有妨礙他車通行處停車（最高處以1200元）等兩張罰單，全案送交新北地檢署偵辦，釐清車禍肇因及責任歸屬。

