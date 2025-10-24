為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    嘉義婦人闖林鐵平交道撞斷遮斷桿 波及「栩悅號」破相

    2025/10/24 15:25 記者蔡宗勳／嘉義報導
    栩悅號撞到斷掉的遮斷桿「破相了」。（阿里山林鐵處提供）

    栩悅號撞到斷掉的遮斷桿「破相了」。（阿里山林鐵處提供）

    嘉義縣竹崎鄉60歲何姓婦人今天上午騎機車經過阿里山林鐵竹崎灣橋32號平交道時，雖遮斷桿已經放下仍試圖闖越，結果撞斷遮斷桿，迎面而來的「栩悅號」列車撞上斷掉的遮斷桿，致守車大燈、車廂側面損傷，車上旅客虛驚一場，笑說栩悅號「破相了」，肇事責任正由警方調查釐清中。

    阿里山林鐵栩悅號列車今日上午10時05分行經32號平交道（竹崎灣橋）時，警燈音正常運作，而且遮斷桿已放下，但但遭闖越平交道的機車撞擊遮斷桿，導致遮斷桿折斷彎曲及守車大燈、車廂側面損傷，機車騎士下巴受傷送醫。

    阿里山林鐵處指出，這次事故造成栩悅號延誤31分鐘，影響乘客58人；後續開往阿里山的列車則延誤24分鐘，影響乘客74人，共影響132名乘客。

    事件發生後，林鐵處已立即報警處理，並將請警方依公共危險罪辦理及求償相關損失。依據道路交通管理處罰條例第54條規定，闖越平交道可處新台幣1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照。籲請用路人遵守交通規則，以維行車及自身安全。

    栩悅號撞到斷掉的遮斷桿致守車大燈、車廂側面損傷。（阿里山林鐵處提供）

    栩悅號撞到斷掉的遮斷桿致守車大燈、車廂側面損傷。（阿里山林鐵處提供）

    栩悅號撞到斷掉的遮斷桿。（阿里山林鐵處提供）

    栩悅號撞到斷掉的遮斷桿。（阿里山林鐵處提供）

