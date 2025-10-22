為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    邱于軒指個資被外洩？兩議員申請隨扈？高市府發聲：拒絕議員不實指控

    2025/10/22 00:03 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員邱于軒質疑個資遭市府外洩，已有2位議員申請隨扈，市府深夜嚴正澄清絕無外洩個資，2位議員其中之一並未受恐嚇，且已撤銷勤務申請。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員邱于軒質疑個資遭市府外洩，已有2位議員申請隨扈，市府深夜嚴正澄清絕無外洩個資，2位議員其中之一並未受恐嚇，且已撤銷勤務申請。（記者王榮祥翻攝）

    針對高市議員邱于軒表示，其個資遭相關單位洩漏？有兩位議員申請隨扈！高雄市政府深夜強調，絕無洩漏個資，議員指控與事實不符，申請隨扈的兩位議員之一並未遭恐嚇，且已撤銷勤務。

    高市府說明，都發局承辦人員與業者並無接觸往來，本案也由都發局政風室調查確認，相關承辦人員並無洩漏個資情事，議員指控與事實不符。

    針對違規土石場案，都發局依法進行現場勘查，並依行政程序法通知業者陳述意見，後續將依都市計畫法第79條規定依法裁處，全程依程序、公正執法，也會依法行政保障檢舉人。

    至於邱于軒議員提及連她有兩位議員申請隨扈，高市警察局澄清其中一位議員並無遭恐嚇情事，而是基於自身安全考量申請隨扈，由警方合理調派，該議員已於本日主動撤銷隨扈勤務派遣。

    邱于軒議員申請隨扈部分，是因議員服務處人員接獲電話，自認人身恐有安全之顧慮，而至轄區分局提出隨扈申請，但不願提出告訴，也不願透露來電相關訊息及對象，經警方初步調查，目前尚無具體危害事證。

    高市府強調，若民意代表有安全顧慮申請隨扈時，基於保障特定人士安全，將會由警察局依據「高雄市政府警察局安全警衛派遣及執勤作業要點」派遣警衛人員進行短期安全維護，並將於保護原因消失後結束派遣；警察局也要求轄區分局加強議員服務處及住所之巡邏維安，並已設立聯繫窗口，如有不法，立即偵辦，以防杜不法情事發生。

