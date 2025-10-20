為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    刑事局獲贈LED電視牆及墨寶 強化治安宣導能量

    2025/10/20 15:04 記者陸運鋒／台北報導
    刑事局獲天河教育基金會捐贈透明LED電視牆。（圖由刑事局提供）

    刑事局為強化犯罪預防宣導，擴大民眾法治教育與識詐意識，獲得社會各界大力支持，天河教育基金會捐贈透明LED電視牆及知名書畫大師李轂摩致贈墨寶，透過不同形式，共同助力維護治安工作，展現警民合作的力量。

    刑事局表示，此次天河教育基金會捐贈透明LED電視牆，設置於台北市忠孝東路、鄰近大巨蛋交通要道，該處人潮眾多、車流密集，是極為重要的地標區域，將播放刑事局最新拍攝的犯罪預防宣導短片，涵蓋防詐騙、反毒品、科技犯罪防制等重點。

    刑事局指出，藉由高能見度的播放效果，將治安資訊直接傳遞給每日經過的廣大市民，提升全民防制犯罪的警覺與能力，不僅體現企業對社會責任的積極回應，也進一步強化警政單位與民間資源的合作關係。

    此外，著名書畫大師李轂摩亦特別致贈墨寶「除暴安良」予刑事局，作品設置於刑事警察發展館，墨寶意涵深遠，展現正氣浩然精神，成為發展館中極具文化象徵的亮點。

    刑事局說，未來將持續深化與各界的合作，透過科技應用、文化力量與多元資源整合，持續推動犯罪預防工作，讓全民在日常生活中能獲取最即時、最有效的防制資訊，共同打造安全、安定的生活環境。

    知名書畫大師李轂摩贈予墨寶「除暴安良」給刑事局。（圖由刑事局提供）

