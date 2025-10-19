台中好市多路口驚悚車禍！ 酒駕女違規被撞騰空翻一圈 機車瞬間成火球

台中北屯區發生機車與轎車碰撞車禍。（民眾提供）

台中市北屯區好市多商圈近日發生驚悚車禍！37歲呂姓女騎士酒駕騎車，在松竹路與敦富路口違規左轉時，遭對向搶黃燈直行的轎車猛力撞上，劇烈撞擊瞬間，整輛機車彈飛、人與座墊同時噴上半空，接著重摔地面，機車更瞬間起火燃燒，火光與濃煙竄起，場面駭人。

這起事故發生在15日中午，相關路口監視器拍下整個過程，只見女騎士疑為了貪快，無視「兩段式左轉」規定，在燈號轉黃時直接切入路口，剛好與對向一輛加速通過的黑色轎車迎面相撞，強大撞擊力讓女騎士瞬間飛離車身，連機車座墊都被震飛數公尺遠，砸落地面冒出火花，接著整輛機車起火燃燒。

民眾見狀趕緊報警，消防人員獲報到場撲滅火勢並將呂女緊急送醫，當時呂女倒地後意識模糊、身上多處擦挫傷，送往中國醫藥大學附設醫院急救後幸無生命危險，警方隨後報請檢察官指示抽血酒測，發現她的酒精濃度高達0.64毫克，已明顯超標，至於48歲余姓轎車駕駛則無飲酒反應。

而這起事故畫面被上傳至YouTube頻道《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》，這兩天引發網友熱烈討論，紛紛痛批「為了省那幾十秒，一生或半生都賠掉了」、「酒駕還違規左轉，真的是拿命換」、「騎士無視號誌、有死角的地方還敢這樣轉彎」。

第五分局今天表示，目前呂女已恢復意識，將進一步製作筆錄後依公共危險罪嫌送辦，另未遵守標線、標誌、號誌行駛部分，也依《道路交通管理處罰條例》掣單舉發。

