    首頁 > 社會

    台中男被騙「黃金投資」險噴630萬 幸籤詩暗示「貴人」在身旁

    2025/10/19 13:50 記者許國楨／台中報導
    經員警勸說，男子（右）決定放棄提領巨額現金。（警方提供）

    經員警勸說，男子（右）決定放棄提領巨額現金。（警方提供）

    台中一名男子近日提領巨款前，心中忐忑不安，特地前往媽祖廟求籤祈求指引，籤詩上寫著「貴人相助、逢凶化吉」，讓他稍感安心，沒想到幾小時後籤文竟靈驗，真正「貴人」正是銀行行員與趕抵現場的警方，成功阻止他誤信「假投資」詐騙，保住整整630萬元積蓄。

    台中市警第四分局大墩派出所前天接獲轄內銀行通報，一名男子神情焦慮、堅持要臨櫃提領鉅款，聲稱要購買黃金，行員察覺不對勁，擔心他遭詐，立即通知警方協助，員警黃偉倫、黃勤書與潘政昕趕到現場後，發現男子對「買黃金」細節避重就輕，甚至連銀樓名稱、聯絡方式都答不出來。

    面對警方追問，男子一度改口稱「欠下賭債」，若不交錢恐有性命之憂，懇求警察「先讓我把錢交出去再說明」，然而員警察覺供詞矛盾，請他出示手機查看，赫然發現與一名自稱「理財經理」的LINE對話，內容全是詐騙集團慣用的「保證獲利、高報酬」話術。

    經再三追問，男子坦承過去曾被詐騙集團以相同手法欺騙，這次對方特別交代他，若遇銀行關懷提問，就以「買黃金」為由搪塞，但總覺得說詞太刻意，才臨時改口「還賭債」掩飾，沒想到還是被警方識破，

    不僅如此，男子更透露，提領鉅款前因內心忐忑不安，特地前往媽祖廟求籤，希望獲得指引，未料現實生活中，「原來籤詩說的貴人，其實就是在現場極力勸阻的警察與行員」，頓時恍然大悟，決定放棄提領現金，成功阻止詐騙集團得逞。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方發現男子與對方的LINE對話，內容全是詐團慣用的話術。（警方提供）

    警方發現男子與對方的LINE對話，內容全是詐團慣用的話術。（警方提供）

