警界補教名師「陳立」遭開除 下跪大鬧被送醫

陳立因遭補習班開除，想找負責人商談未果，在補習班辦公大樓徘徊至深夜不願離去。（擷取自思法人補習班）

警界補教名師「陳立」昨（15）日遭補習班以授課品質不佳、涉恐嚇、性騷等理由開除，他情緒失控跑到補習班所在位於前金區的商辦大樓徘徊，直到深夜10點被保全要求離開，但陳立突然下跪又牽扯與轄區新興分局長陳柏彰有私交，警方到場勸說未果，最後將他強制送醫。

年約50歲的「陳立」曾在警界服務20年，並考上廉政署擔任廉政官，但卻涉嫌以「贊助辦案基金」向檢舉人要回扣，被判處3年11個月於2018年入監服刑。出獄後憑藉豐富的警察資歷，化名「陳立」轉戰補教界，專門授課各類警察考試。

請繼續往下閱讀...

據了解，「陳立」近期接連被高見補習班、思法人補習班開除，昨天下午他到思法人補習班想找負責人協談，但補習班以已解聘為由請他離開，陳立因此在該棟商辦大樓其他樓層徘徊，直到晚上10點，保全人員要清空樓層請「陳立」離開，但他不願意離去，一度強塞食物給住戶，又下跪胡言亂語，最後警方只好通報衛生局評估，將他強制送醫。

對於開除「陳立」，思法人補習班發聲明指出，陳立自今年8月以來，授課品質與去年相比相差甚多。且屢次、頻繁恐嚇行政同仁與外部社群張貼不當言行，甚至涉嫌對公司以外其他人犯罪，經多次勸導並聘專業人士向其諮商輔導未果，且陳立涉嫌對補習班內部及同棟其他樓層之行政人員性騷擾，已依法做內部調查並協助被害人報案，同時對主管機關通報，並依法使其與被害人隔離。

補習班指出，經團隊極其謹慎的評估後，針對可能涉及的其他犯罪，認為依照陳立個人現階段的狀態無法繼續勝任後續的教學任務，即日起將無限期暫停與陳立的課程合作。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法