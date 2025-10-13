雙十連假南投5起山難陸空救援 消防3架次直升機、35人疲於奔命

1名男山友攀登南三段時於信義鄉無雙山西嶺摔斷手肘，造成開放性骨折，空勤總隊出動直升機救援。（南投縣消防局提供）

雙十連假3天假期，南投縣連續發生5起山難，其中1名男山友攀登南三段時於信義鄉無雙山西嶺摔傷，右手肘開放性骨折，情況危急，經陸空救援送醫無生命危險；另有3名山友分別在攀登南三段、干卓萬18連峰與八大秀時，均高山症發作或失溫意識模糊、無法行走，經消防人員緊急救援平安下山。5起山難總計出動35名搜救人員及3架次直升機，讓消防人員疲於奔命。

南投縣消防局表示，這5起山難不乏夜間冒險搜救，危及消防人員安全，因山區氣候多變、山徑濕滑，再次呼籲登山民眾務必做好萬全準備，並評估身體狀況，隨時注意天候與路況變化，以降低山域事故風險，確保登山安全，也減少消防人員出勤風險。

南投縣消防局救災指揮中心先是10日中午獲報，南三段信義鄉無雙山西嶺山域，有1名男山友摔傷，右手肘開放性骨折；11日清晨又獲報南三段信義鄉櫧山北鞍營地，1名女山友高山症意識模糊無法行走；12日上午則獲報1名男山友於信義鄉干卓萬18連峰山，同樣高山症發作，且意識模糊、無法行走。3起事故均因情況危急，有生命危險，出動陸空救援。

12日晚間再接報攀登八大秀的68歲簡姓男山友，自八通關山攻頂後下撤至觀高坪高繞路段時，因山區大雨滂沱，全身裝備被雨水浸濕，出現失溫現象無法行動，經消防人員會同玉山國家公園管理處巡查員前往救援，將簡男帶回觀高山屋保暖休息恢復體力後自行下山。

