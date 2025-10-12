為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    倒樹阻路懸崖險境 南投搜救人員成功帶回獨攀迷路山友

    2025/10/12 15:33 記者張協昇／南投報導
    56歲男獨攀南投陳東坑山迷路，南投縣消防局動員27人，漏夜在陡峭山徑展開救援任務。（南投縣消防局提供）

    56歲男獨攀南投陳東坑山迷路，南投縣消防局動員27人，漏夜在陡峭山徑展開救援任務。（南投縣消防局提供）

    來自台中市的56歲陳姓男山友，11日獨攀南投竹山鎮陳東坑山迷路，南投縣消防局獲報，動員27人兵分二路救援，其中一路搜救人員一度被倒樹阻擋於懸崖邊，過程驚險，最後在中華民國山難救助協會中區搜救委員會總教練游顯宗協助下找到陳男，救援成功。

    南投縣消防局救災救護指揮中心，昨傍晚5時44分接獲竹山分局秀峰派出所轉報，指陳姓山友獨攀竹山鎮陳東坑山，於下山時迷路，請求協助。消防局第三大隊隨即啟動山域救援機制，因得知陳男所走的集集攔河堰路線，沿途多陡峭山徑及峭壁需要拉繩通過不好走，且路程較長，為把握救援時間，遂研擬較近路線，共動員27人兵分二路，分別從鹿谷初鄉八通關古道與竹山枋寮巷側八通關古道起登，展開救援任務。

    其中鹿谷搜救人員挺進路線時被倒樹阻擋，由於倒樹後方為懸崖，路線中斷，只好下撤折返。在下撤時遇上竹山搜救人員，兩隊搜救人員遂集結後改從迷途者原登山路線起登搜救。中華民國山難救助協會中區搜救委員會總教練游顯宗獲悉後，主動提供今年4月林保署公告巡視路線，該路線極靠近迷途者，但因搜救人員皆已派出，游顯宗另找林保署竹山工作站人員鍾沅凱從鹿谷秀峰上山找人，於深夜11時51分接觸陳男，提供飲水食物後順利帶下山。

    南投縣政府消防局呼籲山友，登山前應進行事前規劃及自身風險評估，做好安全準備，也建議山友最好結伴同行，盡量避免獨攀。

