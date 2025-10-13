「阿伯」指路？！女大生大坑山區驚魂 資深警：是真實案例

經查這是10年前真實案例，兩名女大生當時驚魂未定。（資料照）

近日社群瘋傳一段驚悚貼文，內容指稱「兩名女大生闖入台中大坑山區迷路，獲救後大哭說『阿伯教我們走東北方』，警消聽完發毛直說：『妳們差點掛掉！』」引起網友熱烈討論，經查，這是10年前真實迷途案件，當時兩名女大生夜困大坑山區，驚魂未定時脫口一句話，讓在場救援人員全身起雞皮。

回顧案情，兩名就讀台中某大學女學生，2014年12月中旬相約騎車到北屯區中正露營區，從大坑4號步道登山邊走邊拍照聊天，不料誤走岔路，直到夜幕低垂才驚覺迷途，當下天色漆黑、山風呼嘯，耳邊還傳來陣陣「吹狗螺」詭異聲音，嚇得兩人瑟縮一起，顫抖著撥打電話求救。

警方試圖定位，但她們第一次來大坑，完全搞不清楚方位，只能斷斷續續描述：「有水、有狗吠聲、有一條小徑。」救難人員循線搜救，最終在半山腰發現驚魂未定的兩人，兩人見到手電光線瞬間情緒潰堤，哭著喊：「剛剛有個阿伯教我們走東北方，說沿著河床走就能出去！」

這句話讓眾人當場愣住，因為她們所在位置附近根本沒有可通行河床，若真照那方向走，後果不堪設想，推測兩人可能誤聽遠方聲音，或被山中回音干擾，但也有人私下說，大坑山區過去曾發生意外，「阿伯」這種指路情節，聽起來特別詭異，消息曝光後，當年也曾引起不少靈異討論。

事隔10年，這段「山中阿伯指路」傳說再度被網友挖出轉傳，不少人留言：「還好她們沒照走」、「有時候山裡遇到的…不一定是人」，再次引發熱議。

近日社群瘋傳女大生大坑山區迷路驚魂靈異貼文。（擷自網路）

