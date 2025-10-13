北市知名「猛鬼大樓」明年將拆除 員警憶起靈異墜樓事件

昔日的武昌所駐地位於西寧大樓1樓。（資料照）

近日傳出有2名女大生前往台中大坑山區迷路，獲救時卻說「有一名阿伯叫我們走東北方，沿著河床就能走出去」，但她們所在位置附近根本沒有可通行河床，靈異情節令人毛骨悚然。過去台北市警局萬華分局武昌派出所，駐地就位在知名的「猛鬼大樓」西寧國宅中，一名在武昌所服務過的員警，也曾經遇過不寒而慄的靈異情節。

這名退休員警表示，過去武昌所位在西寧國宅1樓，西寧國宅過去因為經常發生跳樓自殺等命案，被網友喻為「猛鬼大樓」。多年前某次執勤時，忽然接獲通報，聲稱西寧國宅高樓層處有一名婦人疑似要跳樓自殺，他與同仁火速往樓上跑，趕到現場打算阻止婦人跳樓。

不過，當他與同仁到達現場時，卻發現該名婦人雙眼渙散、貌似魂不附體，還想攀越護欄往下跳。同仁與救護人員最後上前攔阻，沒想到這名瘦弱的婦人力氣大得嚇人，眾人費了好大的力氣，最終才將婦人救下並送醫救治。

婦人送醫後一段時間才恢復神智，同仁這時詢問她輕生動機，沒想到她說她根本沒有要輕生；婦人聲稱自己住在新北市，當天是來西門町附近逛街，期間她遇到一名小女孩，小女孩呼喚著她，她不知為何就茫茫然跟著小女孩走，並一路走到西寧國宅上。

婦人還說，當時她在西寧國宅高樓層處，小女孩卻忽然不見，但她隨後又聽到小女孩的呼喚聲。她循聲查看，發現小女孩站在1樓地面，旁邊還有許多人一起朝她伸手呼喚「趕快下來，趕快下來」，她正要攀越護欄往下跳，千鈞一髮之際才被員警與救護人員攔阻。

警方表示，武昌所在2019年12月與漢中派出所合併成「西門派出所」，原本的武昌街舊址已經裁撤。台北市政府有鑑於1982年完工的西寧大樓，目前已顯老舊，規劃於明年將大樓拆除並改建為社會住宅。

