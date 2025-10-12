離譜身教！台中女老師教唆學生打人 停聘2年確定

台中高等行政法院駁回廖女「停聘關係不存在」訴請。（資料照）

台中市一名任教38年的國小廖姓女教師，竟被爆出教唆學生打人、散布家長「賺黑心錢」等離譜言論，儘管她不服停聘處分提起行政訴訟，堅稱自己遭誤會與打壓，但台中高等行政法院審理後，仍認定廖女行為嚴重違反教師倫理，駁回其訴請，停聘2年處分維持生效。

造謠「家長勾結黑白道、賺黑心錢」

這起案件源於前年間，廖姓老師在校內多次與學生、家長發生衝突，遭多名家長聯合檢舉，家長指控她不僅強迫學生對外師道歉，還私下散布「某學生情緒控管有問題、可能會殺人」、「家長勾結黑白道、賺黑心錢」等不實謠言，甚至公開學生日記、洩漏家長個資，更誇張的是，她疑在課堂上教唆學生動手毆打同學，引發校園恐慌。

事件曝光後，校方組成調查小組，確認共有9項爭議行為屬實，經教評會審議後認定，廖女多次違反教師法、教育人員倫理守則，行為嚴重影響學生身心與校譽，情節並非輕微，儘管她已在校服務38年，仍難以資歷彌補失當行為。

校方原建議依教師法第18條停聘3年，但考量其年資及往年表現，最終決議改為停聘2年，報請台中市政府核准，廖女不滿結果，提起訴願遭駁後，再向台中高等行政法院高等庭聲請確認「停聘關係不存在」。

但法院審理後指出，調查報告內容具體明確，廖女行為確有違失與不當之處，且停聘決議過程符合比例原則與教育目的，並無重大瑕疵，校方依法通知廖女停聘2年，沒有違誤，最終判決駁回廖女的訴請，全案仍可上訴。

