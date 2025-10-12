為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    屏東鐵皮倉庫悶燒 怪手開「挖」鐵門助滅火

    2025/10/12 23:38 記者陳彥廷／屏東報導
    怪手直接破門。（屏東消防局提供）

    消防人員原持砂輪機切割，火星四濺。（屏東消防局提供）

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港鎮嘉新路二段1間鐵皮倉庫晚間傳出火警，由於內部傳出疑似有許多易燃物，屏東縣消防局獲報是大陣仗出動11車19人到場，卻發現倉庫鐵門已無法打開，但火勢卻在內部不斷悶燒，最後商請民間怪手直接「開挖」再進入打火，所幸火勢在約2個小時後撲滅，現場無人傷亡。

    由於現場為鐵皮倉庫，起火時附近鄰居只看到煙霧及小而短暫的火爆聲，消防人員甫到時，發現火勢是在鐵皮倉庫內悶燒，尚未延燒出鐵皮倉庫，但因倉庫鐵捲門相對一般民居大了不少，消防人員原持大型砂輪機要切割破門，因速度較慢且火星不斷四濺，唯恐門外不少易燃物恐遭引燃，最後商請民間怪手直接「開挖」破門而入，最後順利進入並撲滅火勢。

    屏東縣消防局表示，今天晚間6時51分，受理東港嘉新路二段倉庫火警，派遣第一大隊、東港、林邊、南州、新園、崁頂分隊共計11車19人出勤，由東港分隊長謝佳修帶隊指揮，20時55分回報火勢撲滅及殘火處理。經清點現場為存放五金百貨的倉庫發生火災，現場並無人員受困受傷。

    消防人員在2小時後撲滅火勢。（屏東消防局提供）

