帶危險物品闖地檢署遇阻 叫囂辱罵法警結果GG了

新竹孫姓男子到新竹地檢署開庭時，因腰包藏有危險物品被法警發現，竟咆哮辱罵法警「雞雞巴巴的、下流，他媽的」，遭起訴後在地院開庭還說：「司法改革幾十年是笑話，檢察官是強入我罪，這種檢察官馬上就會升官，警察圍著我不會自己去工作嗎？」新竹地院認為他毫無悔意，依侮辱公務員罪判刑。

法官調查，今年3月12日9時40分許，孫男在新竹地方檢察署大門管制點前，由法警執行安檢勤務時，因腰包內藏具危險性之物品老虎鉗及美工刀各1把，經X光機偵測發現，法警要求取出交付保管再去開庭。

孫男竟置之不理、情緒失控叫囂，經法警勸阻後，孫男明知其身著法警制服，係依法執行職務之公務員，竟基於侮辱公務員犯意，辱罵稱：「媽雞雞巴巴的」、「他媽的」、「下流，他媽的」、「下三濫酒」等語，過程中更將其腰包怒甩於桌上，產生巨大聲響，而影響法警執行公務之效率及順暢。

孫男坦承口出上開言語且將腰包甩放於桌上，造成巨大聲響之事實，然否認侮辱公務員犯行，辯稱自己是被司法迫害，因為員警執法過當，員警挑釁他，東西給他們檢查他們還不拿，是他們找麻煩，他才用口頭禪說這些話云云。

法官認為，孫男雖辯稱該言論僅為一時情緒反應習慣用語，不認為這是罵人的話，然其使用詞句帶有強烈性別羞辱、貶抑、挑釁色彩，而無具體實質內容，客觀上已損法警所執行職務於社會上尊嚴與評價。

且依據勘驗密錄器內容，係因孫男不滿法警要求自行取出隨身腰包內危險物品，而情緒不滿對法警叫囂，經法警好言勸阻、制止後仍恣意為本案言論，顯見上該語句非偶然發言，而是孫男對法警執行職務不滿所為，時間上與法警執行職務有密切連接，其辱罵言語顯屬持續性拒絕配合的對抗行為，絕非單純抱怨或一時情緒反應的習慣性用語。

且孫男經法警制止後，更多次出言辱罵、挑釁，顯示確係針對現場依法執行職務法警辱罵，同時亦已明確彰顯對法警規勸等職務有強烈敵對意識，具有妨害公務執行主觀目的甚明。因此孫男矢口否認犯行，顯係事後飾卸之詞，不足採信。

法官審酌孫男為智識成熟成年人，竟無視國家公權力，對於執行公務法警刻意口出惡言侮辱，顯現其對國家公權力敵對意識，已對於國家法秩序規範、公務員依法執行職務造成相當程度負面影響，其藐視法治及挑戰執法公權力心態及行為，實不應輕縱。

考量孫男犯後否認犯行，並於新竹地院隨意指摘「司法改革幾十年是笑話，檢察官是強入我罪，這種檢察官馬上就會升官，警察圍著我不會自己去工作嗎」等語，全然未能體認因自身行為，導致法警需額外提撥人力支援維護，嚴重影響法警執行公務效率及順暢，最後依侮辱公務員罪處拘役20日，易科罰金為2萬元。

