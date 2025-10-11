7旬阿北搭Uber吃花生弄髒座椅爆糾紛 付300元清潔費落幕

台北市警信義分局。（記者邱俊福攝）

1名70歲方姓男子，昨天深夜搭乘Uber返家時，在車內吃起花生，結果吃得全身花生皮，部分還掉落車內，幾顆於安全帶卡槽裡，方想摳出來，卻越摳越髒，引發李姓司機不滿，要求支付300元清潔費，起初方某僅願意支付100元，雙方爆發口角，直至轄區台北市警信義分局五分埔派出所員警據報到場勸說協調下，方某才甘願付300元，結束一場糾紛；這名Uber司機事後也將過程PO於網路社群，詢問網友「要是你們清潔費收多少合理？」。

警方表示，昨日晚間10時許，獲報北市忠孝東路五段一帶有Uber駕駛與乘客爆發口角糾紛，經派員到場，發現是因乘客在車內吃花生，花生皮造成車內汙損，雙方對於支付多少清潔費用，引發口角。

請繼續往下閱讀...

據司機於Threads網路社群PO文，指稱該乘客在車內吃花生，下車時吃得全身都是花生皮，還掉好幾顆在座位上，幾顆卡在安全帶卡槽裡，該乘客摳不出來越弄越糟，經他下車查看，對方一直要拿100元處理，還想要落跑，跟本是糟蹋人，只能報警處理；警方到場經告知雙方相關法律權利後，該乘客於警方表達倘若汽車前往洗車，費用可能更高下，便趕緊交付300元清潔費。

最後，該司機也向網友詢問，「要是在捷運上的清潔費又是多少錢呢，要是你們清潔費收多少合理？」引發網友熱議，認為「吃花生在計程車上多沒文化的習慣」，也有人表達「在上車時，如果你不希望人家在車上吃東西，應該及時制止或提醒」，至於到底該收多少清潔費，有網友表達「洗車含內裝不用1千多嗎？開去的時間加洗的時間，不用加賠營業損失嗎？」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法