    首頁 > 社會

    扯！找人「合夥」偷女友工作彩券行 搬走611張刮刮樂、13萬多現金

    2025/10/10 09:41 記者陳鳳麗／南投報導
    南投縣陣姓男子歪腦筋動到女友工作的彩券行，偷女友保管的彩券行大門遙控器，讓人去偷彩券和現金再分贓。此為彩券行示意照，與本新聞無關。（資料照）

    超扯！陣姓男子的女友在彩券行工作，保管大門遙控器，梁、李等男子找陣男「合夥」，陣男偷女友保管的遙控器給他們，李進入彩券行偷走刮刮樂彩券611張、現金13.52萬元，陣男、梁男分3萬元，陳姓介紹人分2.8萬元，其餘李男拿走，李男通緝中，陳男另案審理，梁、陣男各被依竊盜罪判刑5個月。

    南投縣梁姓男子去年5月中旬，經陳姓男子介紹，找到女友在埔里某彩券行工作的陣男「合作」，凌晨時分跟陣姓男子約好時間，由陣男把女友保管的彩券行大門遙控器，交給李姓男子，李男再由梁男開車載他去陣男女友工作的彩券行開門潛入，快速的偷走611張刮刮樂彩券，以及現金13萬5200元。

    李男竊得彩券和現金後，走一小段路，再由梁男接應上車，開去找陣男，把彩券行遙控器交還，並分給他3萬元，接著梁男開車載李男、陳男到草屯鎮一家汽車旅館分贓，梁男分3萬元，陳男分2萬元，剩下5萬5200元以及611張刮刮樂彩券，都由李男拿走。

    陣男的女友不知男友凌晨偷走她保管的遙控器，而彩券行老闆隔天發現現金和刮刮樂彩券被搜刮一空，馬上報警，警方從監視器一路追，查到這起竊案，李男目前在逃已被通緝，陳男還有其他案另案審理，南投地院法官將陣男和梁男依竊盜罪名判處有期徒刑5個月，若易科罰金，折合新台幣15萬元。

