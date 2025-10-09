高雄員警誤攔機車 即時向騎士道歉

高雄員警誤攔機車即時道歉，展現執法風度向騎士道歉。（民眾提供）

警察交通執法難免有失誤，但員警在第一時間發現自己誤會，立即向當事人道歉，被攔民眾也心平氣和向員警說明，經過路人目擊也讚許2人風度，影片曝光，高市三民二分局表示員警並未摯單，會再強化員警執法的精準度。

三民二分局今（9）日指出，鼎山派出所蔡姓員警於前午12時在建工路執行勤務時，見一輛機車騎士行經設「停」（停車再開）標誌的交岔路口，員警忙於執勤，行進中眼睛餘光見該名騎士疑未依規定停讓，便予以攔停盤查。

請繼續往下閱讀...

雙方態度都相當和善，騎士表示有停下禮讓行人，員警取締時的口氣也很平和，經員警現場檢視民眾提供的行車紀錄器影像，確認該駕駛於路口處確實有停讓，沒有違規情事，還禮貌地向男騎士致歉，結束盤查未予摯單。

警方將加強員警執法教育訓練，精進執勤作為，以符合相關規範；此外，也提醒「停車再開標誌」，是用以告示車輛駕駛人必須停車觀察，行車速度降為0，確認橫向幹道無來車或行人通過，待安全無虞時才得續行。

雖然沒有規定機車行經停字、閃光紅燈等號誌時，腳一定要放下來，但為了安全考量，警方仍建議騎士應以雙手握把手、腳撐地方式，保持機車平穩。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法