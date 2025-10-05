不滿好友橫刀奪愛竟撂人暴打他 又逼簽分手費本票6嫌落網

余嫌強逼鍾男簽下1萬5千元本票當分手費。（記者陸運鋒翻攝）

余姓男子不滿鍾姓好友橫刀奪愛，且出門玩樂又不付帳，本月3日撂了5名友人，強押鍾男至新北市新店山區圍毆，還強逼他簽下1萬5千元分手費本票，警方獲報後展開追查，於昨晚陸續將余嫌等6人拘提到案，詢後移送偵辦。

據了解，20歲余嫌、20歲鍾男及21歲郭女原為好友，余嫌先在2個月前與郭女交往後，鍾男又在上個月初與郭女交往，因此引發余嫌不滿，認為鍾男不但橫刀奪愛，連一起出來唱歌喝酒也不付帳，2人為此多次相約談判無果，進而產生嫌隙。

請繼續往下閱讀...

永和警分局調查，余嫌心有不甘，於是在本月3日凌晨，撂了吳男等5名友人，先將鍾男引誘至新北市永和住處，強逼他簽下1萬5千元本票當作分手費，之後再強押鍾男至新店耕讀亭山區，要求他拍攝道歉影片。

據查，期間余嫌認為鍾男道歉很沒誠意，不斷要求重拍影片，且在眾人鼓譟之下，余嫌對鍾男提出單挑提議，卻反被鍾男壓在地上痛毆，吳男等人見狀後，隨即持球棒暴打鍾男，此段影片被上傳到社群threads，一度引發熱議，隨後又被下架。

警方指出，得知此段影片後，火速通知鍾男及郭女到案製作筆錄，同時報請檢方指揮偵辦，於昨天下午持拘票、搜索票，陸續在雙北地區，將余嫌等6人拘提到案。

警詢時，余嫌辯稱是鍾男積欠1萬5千元，才會逼他簽本票，另指稱鍾男動手也要提告，警詢後，將余嫌等6人依妨害自由、恐嚇取財、傷害及聚眾鬥毆等罪嫌移送新北地檢署偵辦，至鍾男於則依傷害罪嫌函送偵辦。

余男（紅髮）等6嫌移送新北地檢署偵辦。（記者陸運鋒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法