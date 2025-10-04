為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    男子藏匿山區糾眾賣毒 警方攻堅逮5人

    2025/10/04 13:30 記者周敏鴻／桃園報導
    警方查獲王姓男子等人送辦。（警方提供）

    警方查獲王姓男子等人送辦。（警方提供）

    因案被判刑3年未入監的王姓男子涉嫌邀集友人張姓女子等人販毒，平日則藏匿在苗栗縣通霄鎮的五南里山區躲避警方查緝，桃園市中壢警分局掌握情資，2日下午聯合苗栗縣通霄警分局攻堅，逮回王男等5人，起出海洛因、安非他命、依托咪酯等毒品超過930公克，警方訊後已依毒品危害防制條例等罪嫌，將他們送辦。

    中壢警分局龍興派出所、偵查隊掌握情資指出王男（46歲）交易槍械、毒品，9月25日持搜索票前往新竹市查緝，逮回2人並查扣改造手槍3把、子彈與毒品，王男趁隙逃逸，警方追查，掌握王男隱匿在苗栗通霄鎮山區，2日由桃園地檢署檢察官指揮，兵分4路攻堅，逮回王男、通緝17年的張女（47歲）等5人，過程中幸未發生駁火衝突。

    警方在王男藏匿處，起出海洛因40公克、安非他命600公克、依托咪酯200公克、依托咪酯菸彈13顆與菸油2瓶，警方訊後，已依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品罪等罪嫌，將王男移送桃園地檢署偵辦，張女則因通緝移送桃檢歸案、其餘3嫌由通霄警分局移送苗栗地檢署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查獲王姓男子等人送辦。（警方提供）

    警方查獲王姓男子等人送辦。（警方提供）

