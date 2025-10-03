為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    山區「輪」陷失蹤3天！南投失智翁催破輪胎棄車 家屬懸賞30萬找人

    2025/10/03 22:45 記者劉濱銓／南投報導
    南投失智翁開車誤闖山區「輪」陷受困，甚至催油門催到輪胎皮都破仍動彈不得。（取自臉書「神鷹山區搜救隊」）

    南投失智翁開車誤闖山區「輪」陷受困，甚至催油門催到輪胎皮都破仍動彈不得。（取自臉書「神鷹山區搜救隊」）

    家屬在臉書貼文懸賞30萬元盼儘速尋獲。（取自臉書「埔里人通通+進來」）

    家屬在臉書貼文懸賞30萬元盼儘速尋獲。（取自臉書「埔里人通通+進來」）

    首次上稿 22:24
    更新時間 22:45（家屬懸賞30萬元）

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投仁愛鄉中原部落產業道路，本月1日80歲姜姓失智老翁開車迷途，車輪陷進黃土泥路動彈不得，甚至催油門催到輪胎皮都破了仍受困，直到深夜只能棄車徒步離開，詎料沒帶手機已失蹤3天。仁愛警方與消防、民間搜救隊今搜索一整天仍未果，之後將擴大搜尋，晚間家屬也在臉書貼文懸賞30萬元，盼能儘快找到人。

    警方表示，失智翁1日自行開著轎車要前往仁愛鄉的中原部落，惟開車開進產業道路卻迷路，經村民提醒雖有掉頭，但卻不慎走錯岔路，以致誤闖當地種植檳榔的黃土農路，最後卡在泥濘路段動彈不得。

    警方說，根據現場受困轎車的前輪胎皮脫落研判，轎車應是開進崎嶇泥路「刁車」，導致「輪」陷打滑無法行進，雖老翁持續催油門試圖脫困，但後來輪胎皮都破了才作罷，而輪胎摩擦揚起的大量泥沙，也把整輛車弄得滿是黃土。

    警方指出，2日老翁住在埔里的家屬報警協尋，轄區員警獲報後透過路口監視器發現老翁開車進入仁愛鄉，經調查車內行車紀錄器，發現老翁1日深夜11點多因受困太久，最後棄車徒步離去，惟沿線山區農路缺乏照明，老翁又沒帶手機以致失聯。

    今則協請消防、民間搜救團體神鷹山區搜救隊，出動3架次空拍機搜索，以及在老翁車輛周邊2公里搜索，警方也逐一清查附近工寮，但到傍晚皆無所獲，之後將擴大搜索範圍，盼儘快能有好消息。

    南投有失智翁獨自開車誤闖仁愛山區「輪」陷受困，最後棄車離去竟失聯。（取自臉書「神鷹山區搜救隊」）

    南投有失智翁獨自開車誤闖仁愛山區「輪」陷受困，最後棄車離去竟失聯。（取自臉書「神鷹山區搜救隊」）

    警、消與民間展開搜索尚無所獲。（取自臉書「神鷹山區搜救隊」）

    警、消與民間展開搜索尚無所獲。（取自臉書「神鷹山區搜救隊」）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播