山區「輪」陷失蹤3天！南投失智翁催破輪胎棄車 家屬懸賞30萬找人

南投失智翁開車誤闖山區「輪」陷受困，甚至催油門催到輪胎皮都破仍動彈不得。（取自臉書「神鷹山區搜救隊」）

家屬在臉書貼文懸賞30萬元盼儘速尋獲。（取自臉書「埔里人通通+進來」）

首次上稿 22:24

更新時間 22:45（家屬懸賞30萬元）

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投仁愛鄉中原部落產業道路，本月1日80歲姜姓失智老翁開車迷途，車輪陷進黃土泥路動彈不得，甚至催油門催到輪胎皮都破了仍受困，直到深夜只能棄車徒步離開，詎料沒帶手機已失蹤3天。仁愛警方與消防、民間搜救隊今搜索一整天仍未果，之後將擴大搜尋，晚間家屬也在臉書貼文懸賞30萬元，盼能儘快找到人。

警方表示，失智翁1日自行開著轎車要前往仁愛鄉的中原部落，惟開車開進產業道路卻迷路，經村民提醒雖有掉頭，但卻不慎走錯岔路，以致誤闖當地種植檳榔的黃土農路，最後卡在泥濘路段動彈不得。

警方說，根據現場受困轎車的前輪胎皮脫落研判，轎車應是開進崎嶇泥路「刁車」，導致「輪」陷打滑無法行進，雖老翁持續催油門試圖脫困，但後來輪胎皮都破了才作罷，而輪胎摩擦揚起的大量泥沙，也把整輛車弄得滿是黃土。

警方指出，2日老翁住在埔里的家屬報警協尋，轄區員警獲報後透過路口監視器發現老翁開車進入仁愛鄉，經調查車內行車紀錄器，發現老翁1日深夜11點多因受困太久，最後棄車徒步離去，惟沿線山區農路缺乏照明，老翁又沒帶手機以致失聯。

今則協請消防、民間搜救團體神鷹山區搜救隊，出動3架次空拍機搜索，以及在老翁車輛周邊2公里搜索，警方也逐一清查附近工寮，但到傍晚皆無所獲，之後將擴大搜索範圍，盼儘快能有好消息。

南投有失智翁獨自開車誤闖仁愛山區「輪」陷受困，最後棄車離去竟失聯。（取自臉書「神鷹山區搜救隊」）

警、消與民間展開搜索尚無所獲。（取自臉書「神鷹山區搜救隊」）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法