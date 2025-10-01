全國「4合1專案」扣詐款12億 刑事局籲留意光復重災假募款

刑事警察局長周幼偉提醒民眾，花蓮災情之際，有詐團趁散佈假募款訊息，企圖詐取善款。（記者鄭景議攝）

內政部警政署依循行政院打擊「黑、金、槍、毒、詐」政策方針，7月7日至18日展開今年第三次全國性「打詐、掃黑、肅槍、緝賭」四合一同步專案。刑事警察局今（1）日召開記者會公布成果，全國共查獲詐欺集團931團，拘提到案5449人，其中2257人遭拘捕，拘捕率逾4成，並查扣不法利得12億2447萬餘元。同時，警方也成功打擊黑幫組織，查緝177個幫派、1053人，查出不法金流達6294萬餘元。

在槍械部分，全案共查獲126件槍砲案件，逮捕133人，起出非法槍械471把，其中包括非制式槍104把、模擬槍367把，並查獲10處改造槍械場所；至於賭博案件，警方查辦331件、1926人，現場起獲現金5897萬餘元，清查下注金流更高達265億1353萬餘元。

刑事警察局長周幼偉在記者會時，也特別提醒民眾，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大災情之際，已有詐騙集團趁機散佈假募款訊息，企圖詐取善款。民眾應認明政府公告的官方捐款專戶，勿輕信來路不明的社群帳號或網路連結，以免遭受詐騙，確保每一分善意都能送達真正需要幫助的人手中。

周幼偉表示，本次專案展現中央與地方緊密合作，警方不僅加強查緝詐欺，也以系統性方式追查幫派涉入詐欺、暴力討債與網路賭博，徹底切斷不法金流，有效削弱組織運作能量。警方並針對槍械來源、改造管道與賭博金流全面追緝，確保治安面向均衡推進，守護民眾生命財產安全。

