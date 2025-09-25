驚險！新北蘆洲彩券行招牌突掉落 5機車慘「中獎」

新北市一處彩券行、檳榔店今天下午驚傳招牌、雨遮崩塌，砸中樓下五台機車。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蘆洲區一處彩券行、檳榔店今天下午驚傳招牌、鐵架、雨遮及外牆表面，從2樓高度掉落，砸中門口五台機車，巨大聲響嚇壞路人，所幸當時無人經過，否則後果不堪設想。

警方轉報市政府，初步研判，重達上噸的招牌、鐵架、雨遮等吊掛過重、加上老舊建築不堪重量，導致外牆崩塌、掉落，至於事發原因，仍待進一步調查釐清。

新北市警方今天下午1時許獲報，蘆洲區永樂街一間彩券行、檳榔店傳出招牌、鐵架及雨遮崩塌，寬度達兩間店面的招牌、鐵架及雨遮直接墜落，砸中1樓停放的五輛機車，警方到場，清查所幸無人受傷，通知區公所到場，持續交通管制，直到業者找來廠商清運；警方初判，疑因招牌、鐵架及雨遮吊掛過重，導致老舊外牆不堪崩塌，目前轉報工務局到場會勘，確認原因後，不排除追究房屋所有權人相關疏失，將要求限期改善，避免釀成公安意外。

