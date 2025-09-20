基隆清晨民宅火警 27名居民緊急疏散

基隆市中正路105巷1樓民宅今天清晨6點半發生火警。基隆市消防局邊滅火邊疏散附近18名住戶，所幸控制火勢後，未傳出人員受傷。（記者林嘉東翻攝）

2025/09/20 08:23

首次上稿 07:47

更新時間 08:23

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市中正路105巷1樓民宅今（20日）天清晨發生火警。基隆市消防局趕抵一邊佈線灌救滅火，一邊疏散樓上、與隔壁鄰居，累計共27名住戶，所幸控制火勢後，未傳出人員受傷。

基隆市消防局今天上午6點26分獲報，基隆市中正路105巷1樓民宅火警，出動仁愛、信二、七堵分隊，基隆港消東岸分隊也支援前往。一大隊副大隊長王博昇帶隊員趕抵時，起火1樓竄出大量白煙，與刺鼻燒焦味，趕緊佈放水線滅火。

消防隊員滅火時發現，白煙不斷往上竄燒，擔心延燒上樓，與白煙竄升至2、3、4樓，趕緊逐樓叫醒、疏散睡夢中的住戶，與疏散隔壁鄰居；累計至上午8時許，共疏散27名住戶。

消防隊員佈線灌救直到上午7點15分才控制火勢，所幸未傳出人員受困受傷，起火原因仍有待火調科調查後釐清。

