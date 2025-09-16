為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    彰化北斗民宅惡火 1男全身焦黑陳屍樓梯間

    彰化北斗大新路一處民宅發生火警，消防隊到場灌水搶救。（民眾提供）

    彰化北斗大新路一處民宅發生火警，消防隊到場灌水搶救。（民眾提供）

    2025/09/16 13:13

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮今（16）日上午驚傳住宅火警，消防隊進入搶救時，在1樓樓梯間廁所附近發現一名男子倒臥在地，全身焦黑，已明顯死亡。消防隊表示，死者疑似受困火場逃生不及，詳細案發經過仍待調查釐清。

    彰化縣消防局表示，今日上午10點49分獲報，北斗鎮大新路167巷一處民宅發生嚴重火警，立即出動8個分隊、31名消防人員及20輛消防車前往搶救，到場發現一樓後方房間起火，消防人員佈設水線搶救，火勢於11點11分控制。隨後消防人員入內搜救，在樓梯間靠近廁所處發現44歲李姓男子，全身焦黑，已無生命跡象。

    彰化縣消防局第四大隊大隊長黃琮棋表示，現場為2樓RC結構加上3樓鐵皮加蓋，起火點位於1樓後方房間，燃燒面積約20平方公尺，現場裝設的住警器在一樓客廳有發出鳴叫，有發揮警示作用，初步研判，死者疑似受困逃生不及，至於起火原因仍待火調人員釐清。

    消防隊撲滅火勢後入內搜救，發現一男子倒臥在地，明顯死亡。（民眾提供）

    消防隊撲滅火勢後入內搜救，發現一男子倒臥在地，明顯死亡。（民眾提供）

    44歲李姓男子被發現倒臥1樓樓梯間，全身焦黑明顯死亡。（民眾提供）

    44歲李姓男子被發現倒臥1樓樓梯間，全身焦黑明顯死亡。（民眾提供）

    消防隊持水槍入內搶救（民眾提供）

    消防隊持水槍入內搶救（民眾提供）

    消防隊員搜救發現一男子全身焦黑，已無生命跡象，將其用布袋扛出。（記者陳冠備攝）

    消防隊員搜救發現一男子全身焦黑，已無生命跡象，將其用布袋扛出。（記者陳冠備攝）

    熱門推播