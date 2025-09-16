為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    會勘美濃大峽谷 檢察長打臉柯志恩：「不是沒處理」是需長期監控

    橋頭地檢署檢察長張春暉（中）今帶領3位主任檢察官前往「美濃大峽谷」會勘。（記者黃佳琳攝）

    橋頭地檢署檢察長張春暉（中）今帶領3位主任檢察官前往「美濃大峽谷」會勘。（記者黃佳琳攝）

    2025/09/16 11:37

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄「美濃大峽谷」盜採砂石案近來引發議論，橋頭地檢署檢察長張春暉今（16）日率3位主任檢察官現地會勘；張春暉指出，美濃這麼漂亮的地方被挖成這樣相當令人痛心，政府不是沒有在處理，而是必須經過長時間的監控才能揪出慕後黑手，目前全案仍在積極偵辦中，一定會給社會一個交代。

    國民黨立委柯志恩近日猛打美濃土石盜採案議題，並重砲批評高市府在「後陳其邁時代」螺絲鬆得嚴重；市長陳其邁則呼籲中央修法、增列刑責，加重處罰力度，嚇阻犯罪。

    身為執法單位的橋頭地檢署相當重視此案，張春暉今天上午特地率領3位主任檢察官及相關單位前往現地會勘，張春暉說，橋檢已於上月27日起陸續查扣15部盜採機具，並傳喚盜採砂石相關涉案人，其中曹姓、蘇姓二人羈押禁見，並對4涉案人交保提出抗告，14日傳喚地主石麗君、夫婿巫男，以及王姓土地承租人到案，王姓土地承租人被法院羈押，地主石麗君夫婦則被檢方諭令100萬元、80萬元交保。

    張春暉強調，偵辦國土案件是為了給下一代美好的生活空間，不法集團破壞美好的大自然環境，令人深惡痛絕，檢警一定會嚴加掃蕩，未來也會與高雄市政府建立更通暢的連繫管道，但查緝案件需經過長時間的監控，橋檢已組專案小組積極追查，誓言揪出幕後黑手及不法集團，一定會給社會一個交代。

