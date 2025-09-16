為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    「靜桃」大執法！ 龍潭攔查改裝噪音車 告發率達6成

    「靜桃」大執法！龍潭警嚴打改裝噪音車告發率達6成。（記者李容萍翻攝）

    「靜桃」大執法！龍潭警嚴打改裝噪音車告發率達6成。（記者李容萍翻攝）

    2025/09/16 10:19

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警察局龍潭警分局於昨（15）日夜間執行「靜桃專案」規劃優勢警力部署，針對疑似有擅自改裝噪音車輛共攔查汽、機車14輛，其中對於檢測不合格的8輛噪音車現場祭出罰單，總計裁罰金額達2萬4000元。

    龍潭警分局昨晚結合市府環保局與監理單位在龍潭市區設立改裝噪音車臨時檢驗站，實施聯合稽查勤務，針對改裝車輛及製造噪音車輛展開取締。現場由龍潭警分局長施宇峰親自率隊，於市區車潮、人潮密集的中興路、北龍路與大昌路周邊道路，採取封閉式路檢及以警用機車執行機動攔檢方式強勢取締，期望透過聯合稽查有效嚇阻改裝車輛噪音問題。

    龍潭警分局統計今年迄今執行「靜桃專案」聯合稽查成效，攔查噪音車輛計有146輛，經主管機關環保局現場檢驗，噪音超標開罰87件，告發率高達60% 。龍潭警方嚴正執法，絕不容許任何破壞地方安寧的違規車輛，有效杜絕噪音車。

    龍潭警分局長施宇峰表示，維護地方居民生活的安全與安寧，是警方最重要的任務，警方除了持續與環保局及監理單位聯合取締噪音車，打造安寧道路外，一般民眾若發現改裝車輛噪音擾寧或危害交通等行為，可以拍照、錄影蒐證，噪音部分至「行政院環境部噪音車檢舉網站」檢舉；交通違規部分則利用「桃園市政府警察局交通違規檢舉專區」向警方提出檢舉，共同打造安寧舒適的生活環境。

    「靜桃」大執法！龍潭警嚴打改裝噪音車告發率達6成。（記者李容萍翻攝）

    「靜桃」大執法！龍潭警嚴打改裝噪音車告發率達6成。（記者李容萍翻攝）

