Telegram援交詐騙！台中老司機想色色 險匯款18萬元

七旬翁誤信援交詐騙，欲匯款18萬元。（警方提供）

2025/09/13 16:43

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市東勢區71歲老翁在LINE看到援交廣告，點擊加入詐團成員為好友，並加入Telegram APP「暱稱：激活專員」作保密聯繫用。後續歹徒謊稱須支付保證金解鎖約會，郭男匯款1萬8千元後，想藉此獲得特殊服務，前天想依指示至銀行匯款18萬元，行員報警後，郭男才臉紅透露實情，警方成功攔阻18萬元匯款。

東勢派出所前日上午，接獲銀行來電告知，疑似有詐騙情事需警方協助，東勢派出所警員詹祐祥、警員蔡耀丞到達現場，向匯款人郭男詢問了解，郭男表示9月在家中上網，在LINE看到援交廣告，對方稱須支付保證金解鎖約會，郭男誤以為匯款後，藉此可獲得性交服務，郭男神情異常，行員心生警覺，便通知派出所警員到場關懷，警員查看郭男對話紀錄後，告知郭男此類假援交詐騙手法，才打消匯款念頭，行員與警員成功攔阻18萬元匯款。

東勢分局東勢派出所所長周信忠提醒，近期援交詐騙手法層出不窮，詐騙集團利用通訊軟體LINE傳送「特殊交友」訊息，誘騙受害者先支付高額「保證金」與「手續費」，承諾事後安排見面，一旦匯款，對方隨即神隱消失，尤其是來路不明「交易」或「交友」邀約，請多查證，不熟帳號不要加，不合理要求不要理，遇可疑狀況，務必撥打165專線。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方檢視郭男手機對話，研判是援交詐騙。（警方提供）

