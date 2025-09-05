為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    知名舞廳涉販毒助興 大班等5名女幹部判刑

    高市某知名舞廳涉販毒，大班等名5女幹部被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    高市某知名舞廳涉販毒，大班等名5女幹部被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    2025/09/05 06:46

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某知名舞廳陳姓女大班等5人，涉嫌販毒予客人助興，被檢警辦案人員查獲送辦，高等法院高雄分院依違反毒品危害防制條例，分別判處4年4月至4年10月不等徒刑。

    判決書指出，2020年起至2023年4月間，被告陳女、黃女、徐女、曹女和胡女等5人，分別為某舞廳擔任酒店大班或小大班，如遇來店消費客人有吸食毒品需求，會由她們聯繫舞廳人員安排在遠離大門不易被查緝包廂（俗稱「煙桌」），並安排她們前往坐檯。

    此外，為避免「煙桌」遭查緝，舞廳設有警示裝置，警告有警方臨檢，可即時銷毀毒品，若不願被臨檢者，則可到地下室躲避，各大班通訊群組亦會預警臨檢事件，可將毒品藏放至室外車輛或其他隱蔽處所。

    檢警辦案人員接獲檢舉後，在2023年4月9日，前往臨檢、搜查，帶回大批涉案人員，全案移送橋頭地檢署偵查起訴。

    地院依違反毒品危害防制條例，判處陳女、黃女、徐女等3人，各處有期徒刑4年10月，曹女和胡女則分處4年6月和4年4月，陳等5人不服上訴，被高雄高分院駁回，尚未定讞。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播