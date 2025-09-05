知名舞廳涉販毒助興 大班等5名女幹部判刑

高市某知名舞廳涉販毒，大班等名5女幹部被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2025/09/05 06:46

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某知名舞廳陳姓女大班等5人，涉嫌販毒予客人助興，被檢警辦案人員查獲送辦，高等法院高雄分院依違反毒品危害防制條例，分別判處4年4月至4年10月不等徒刑。

判決書指出，2020年起至2023年4月間，被告陳女、黃女、徐女、曹女和胡女等5人，分別為某舞廳擔任酒店大班或小大班，如遇來店消費客人有吸食毒品需求，會由她們聯繫舞廳人員安排在遠離大門不易被查緝包廂（俗稱「煙桌」），並安排她們前往坐檯。

請繼續往下閱讀...

此外，為避免「煙桌」遭查緝，舞廳設有警示裝置，警告有警方臨檢，可即時銷毀毒品，若不願被臨檢者，則可到地下室躲避，各大班通訊群組亦會預警臨檢事件，可將毒品藏放至室外車輛或其他隱蔽處所。

檢警辦案人員接獲檢舉後，在2023年4月9日，前往臨檢、搜查，帶回大批涉案人員，全案移送橋頭地檢署偵查起訴。

地院依違反毒品危害防制條例，判處陳女、黃女、徐女等3人，各處有期徒刑4年10月，曹女和胡女則分處4年6月和4年4月，陳等5人不服上訴，被高雄高分院駁回，尚未定讞。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法