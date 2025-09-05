農機後照燈「太刺眼」釀死 法院拿一點讓檢方連吞兩敗

道交條例第16條第1項第2款，汽車若擅自加裝或變更燈光等設備，致影響行車安全，可罰900至1800元。（翻攝網路）

2025/09/05 05:52

〔記者王捷／台南報導〕黃姓男子駕駛曳引機路上直行，後方機車遭其他他車輛追撞致死，嘉義地檢署認為他也有責任，因為曳引機裝設刺眼LED後照燈，檢方懷疑導致後方騎士側倒，再遭追撞釀死，但現行法規未規定農機要用什麼燈，一審判處無罪後檢方上訴，高等法院台南維持無罪。

檢方主張，黃男附掛載具裝設危險警告燈，加裝的2盞LED後照明燈「極為刺眼」，易致後車判斷受影響。但是，法院審酌監理機關鑑定與覆議資料認定，現行農業機械使用證管理作業規範，並未明確規定危險警告燈的種類、位置與亮度，重點在能否讓前後方來車辨識。

黃男的曳引機車後採收機已設三角形反光板，且能自主閃爍；曳引機後方照明則朝下方，主要供作業照明，非直射後方車輛，難用「刺眼」推認造成視距妨害。

依行車紀錄器畫面，死者機車自後方逐漸接近曳引機，進入其後方燈光照射範圍後煞車燈亮起，隨即倒地，事故態樣屬後車追撞，當時黃男持續直行，無變換或偏移車道情形，一般駕駛在直行狀態，不用刻意注意後方來車，很難負擔另外採閃避措施的義務。

而且，事故路段設有路燈，後方來車可以辨識前方農機保持距離，證人亦證稱死者夜間視力較差，依一般交通常識，後車本應注意前方狀況並維持足夠安全距離，死者從正後方追撞，應屬肇事主因，因此二審台南高分院維持原判。

車燈刻意改裝會影響其他用路人的行車安全，依道路交通管理處罰條例第16條規定，「汽車」擅自改燈原廠燈，導致行車安全，可處以900元以上，1800元以下罰鍰。

農機燈光規範並不明確，道交條例僅處罰改裝或損壞影響安全的「汽車」，農業部的「農業機械使用證管理作業規範」雖要求夜間附掛載具應具警示燈，但未明訂種類、位置與亮度。（資料照）

