    首頁　>　社會

    男被懷疑外遇里長妻遭惡整 黨工冒名申貸、狂訂位判賠40萬

    市黨部李姓黨工疑為替里長出氣，冒名申貸並訂餐38次騷擾王男，依個資法等罪判刑6月，民事部分判賠40萬元及利息。（情境照）

    市黨部李姓黨工疑為替里長出氣，冒名申貸並訂餐38次騷擾王男，依個資法等罪判刑6月，民事部分判賠40萬元及利息。（情境照）

    2025/09/05 00:42

    〔記者王捷／台南報導〕王男指控某政黨市黨部李姓黨工冒名申貸，還在訂位平台inline訂位38次，讓他不堪其擾，求償80萬，台南地方法院認定多次侵害，判賠40萬元及利息，其餘駁回。

    案情起於王男與里長一家人交情密切，王男是里長兒子的乾爸，多年前里長疑似家暴，其妻向王男求助，暫住民宿，里長因而懷疑妻與王男外遇，兩人關係決裂。里長後來又找涉貪警員在王男車上裝GPS追蹤，再委託在市黨部任職的李男替他出氣。

    王男指出，他無端與台灣理財網與和潤租賃產生申貸往來，又被全台餐廳反覆來電確認訂位與到場，名譽權信用權與資訊隱私自決權受侵害，提刑事附帶民事訴訟，求償80萬元。

    李男辯稱檢方僅憑IP推論，否認犯行，刑事認罪只是節省時間。法院依和潤與理財網紀錄、inline訂位資料與中華電信IP資訊，其在市黨部上網時間地點一致。刑事部分，李男已因違反個資法與行使偽造準私文書，判刑6月併科2萬罰金。

    法官認為2次冒名申貸與38次訂位並非單一持續，而是多次侵權，王男長期受騷擾精神痛苦明顯，斟酌雙方身分資力與加害情節，按每次1萬元計算，合計40萬元為適當數額。判決自2025年2月22日起按年利率5％計息；原告勝訴未逾50萬元，宣告假執行，李男提供40萬元擔保可免。

    熱門推播