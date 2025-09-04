國中生闖禍！羽球拍打石頭誤擊同學眼睛 母親要連帶賠240萬

許姓國三生拿羽球拍打石頭誤擊同學眼睛，造成重傷害，連累母親要付高額賠償金。示意照，非本案羽球拍。（資料照）

2025/09/04

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣許姓國三生上體育課打羽球，卻撿起地上石頭當羽球打，結果誤擊盧姓男同學右眼，導致視力嚴重受損，勞動力因而減損近3成，盧生家屬提告求償，屏東地院判決許生及監護人許母要連帶賠償盧生與盧生雙親240萬多元；原告另保有102萬多元賠償金請求權，可上訴。

許生3年多前上體育課時，隨手撿起地上石頭以羽球拍揮擊，卻誤擊盧姓同覺右眼，導致盧生右眼虹膜分離並產生白內障及黃斑部退化，視力僅剩0.02，勞動力因而減損29%，受害許生及雙親為此提告求償勞動能力損失204萬6762元（僅一部請求102萬3381元），以及精神撫慰金各80萬元、30萬元、30萬元。

許生的母親認為兒子在學校的行為她難以監督，原告求償金額過高，應予以酌減。

屏東地院囑託高雄長庚醫院鑑定後，認為盧生右眼矯正視力為萬國視力表0.02，根據美國醫學會障害指引評估，其整體障害百分比為29%，堪認盧生於年滿65歲強制退休年齡前勞動能力均減損29%，以基本工資換算後，其所受勞動能力損失為204萬6762元，本件僅先一部請求102萬3381元，應予准許，撫慰金的金額亦屬合理，判許生及監護人許母應連帶賠償盧生182萬4761元、連帶賠償盧生父母各30萬元。

