    社會

    男子匯款約會被放鳥怒告 女網友獲判無罪原因曝光

    陳男不滿張姓女網友未赴約，憤而提告詐欺取財罪，經高雄高分院認定罪證不足，全案落幕。（記者鮑建信攝）

    2025/09/04 07:30

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓男子透過交友網站，認識張姓女子後，支付3000元約會4小時，結果被放鴿子，憤而提告詐欺取財罪，高等法院高雄分院認為無法證明張女蓄意不赴約，認定罪證不足並定讞。

    警方調查，被告張女透過台灣甜心網結識陳男後謊稱，約會4小時3千元，一律先收錢，想進一步要看到本人感覺，陳男不疑有詐，匯錢至她指定帳戶，並約在2023年5月10日見面。

    不料，當天張女卻藉故推託未赴約，陳男於是到警局報案，提告詐欺取財罪嫌，全案移送橋頭地檢署偵查、起訴，承辦檢察官並認為張女涉案情節輕微，聲請簡易處刑。

    張女則說，臨時有事沒辦法去，當下就有傳訊息給陳，說要退款，但他拒絕，沒有要騙人的意思，否認犯行。

    地院判決張女無罪後，檢方不服上訴，並指張女刻意不用自己帳戶收錢，顯然藉此規避陳男追討。

    高雄高分院開庭調查，據張女提出對話紀錄，她曾表示：「不好意思」、「剛剛家人在」等語後，陳男則回覆：「不用來了」，顯見張女不是拿錢失去聯絡，有可能暫時無法赴約，判決上訴駁回，全案落幕。

    熱門推播