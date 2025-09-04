為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    遭2獄友聯手毆打還被誣陷提告 法院判決還他公道

    江男遭2獄友聯手毆打還被告 ，嘉義地院日前判決還他公道。（記者丁偉杰攝）

    2025/09/04 07:17

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕曾在嘉義監獄鹿草分監服刑的3名獄友發生細故，江男遭詹男與蔡男毆打後，提告傷害，致詹男與蔡男心有不甘，聯手誣陷遭江男辱罵三字經，由蔡男寫訴狀，分別具狀提告。事後蔡男先撤告，又主動自首坦承誣告，詹男也跟著認罪，日前嘉義地院簡易庭判兩人共同犯誣告罪，分處詹男3月、蔡男2月徒刑。

    簡易判決指出，江男與詹男、蔡男於2023年10月間均為鹿草分監受刑人，詹男與蔡男於同年10月25日中午12時許在工場毆打江男，江男對兩人提告傷害。

    詹、蔡兩人心有不甘，便由詹男羅織江男於事發時上午，先後以三字經辱罵他與蔡男，再由蔡男據此虛偽情節編寫2張訴狀，指控江男涉犯公然侮辱罪。

    蔡男於去年元月以自己名義寄出第一張訴狀後，另將第二張訴狀交與詹男，由詹男以自己名義寄出，兩案由嘉義地檢署受理。

    事後蔡男去年4月主動撤回他提告江男案。而詹男提告江男案，嘉檢以犯罪嫌疑不足為由，不起訴處分確定，蔡男以證人身分應訊時，竟主動自首坦承誣告，後來於日前出庭的詹男也跟著認罪。

    法官指出，詹男有公共危險、洗錢等前科，蔡男有多項竊盜前科，所犯誣告罪最重可處7年有期徒刑，審酌兩人自白誣告犯行，江男亦表明不再追究，分別處以3月、2月刑期。

