高雄莽男施虐女友1歲兒致顱內、腎出血 判囚1年2月定讞

最高法院認為林男對男童身心發展造成嚴重影響，駁回林男上訴定讞，判刑1年2月定讞。（資料照）

2025/09/03 11:08

〔記者張文川／台北報導〕高雄市林姓男子5年前受託照顧呂姓同居女友的1歲兒子，卻凌虐幼兒，致男童頭部骨折、顱內出血、腎臟撕裂傷出血，一審、二審皆依成年人故意對兒童犯傷害罪，將林男判處1年2月徒刑，最高法院認為林男對男童身心發展造成嚴重影響，駁回林男上訴定讞。

判決書指出，呂女2020年1月12日晚上委由林男照顧剛滿1歲的幼子，林男卻百般傷害幼兒，造成骨折、後腦急性出血、肝臟撕裂傷、右側腎上腺出血、右側腎臟水腫、腹膜腔積血等傷勢。

隔天清晨，男童昏睡且嘔吐不止，林男發現異狀，打電話通知呂女，再將男童帶至呂女的工作場所，呂女見狀立刻送醫急救，醫院檢傷後，通報高雄市家暴性侵防治中心，橋頭地檢署展開偵辦，認定是兒虐事件，將林男起訴。

二審高雄高分院地院認為，林男與呂女是同居情侶，於呂女工作期間照顧男童生活，竟罔顧其年幼、身體脆弱，且全無反抗、避難能力，也無法清楚表明需求，對男童施以鈍力重擊傷害，致頭部及內臟受創嚴重，犯後飾詞否認犯行，顯然其未見悔意，依成年人故意對兒童犯傷害罪量處1年2月刑，不予緩刑。

林男認為已賠償20萬元達成調解，上訴請求輕判或緩刑，但最高法院認為，林男雖於二審宣判後，已與家屬成立調解並給付20萬元，但這是他本應應承擔的民事侵權責任，不影響二審量刑，駁回上訴，判1年2月定讞。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

