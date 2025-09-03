有人洩密？「雨刷」蔡政宜涉洗錢200億 險在檢警收網前出境

嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜。（資料照）

〔記者鮑建信／高雄報導〕曾涉職棒假球弊案、綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，因涉嫌洗錢200億元被羈押，但檢方發現，他日前剛回國不久，隨即就在收網行動前1天離境被捕，由於時間太巧合，懷疑有人洩密，將併案追查有無不法。

據了解，被告蔡政宜在高雄市區設立機房，幫博弈等犯罪集團，涉嫌從事跨國洗錢。今年5月間，橋頭地檢署指揮警方偵辦，因承辦員警向大樓管理員打探消息，詢問是否有可疑人士出入，導致風聲走漏，警方前往搜索時，已有機材被移走，及部分共犯離境。檢警人員後來帶回李姓、蕭姓等多人，偵訊後聲請法院羈押禁見2人獲准。

檢方比對查扣資料和李等人證詞後，認為蔡政宜涉嫌洗錢高達200億元，不法獲利至少2億元，涉案情節重大，準備在9月1日展開大規模收網行動，並發函移民署禁止他搭機出國。

不料，蔡政宜疑似接獲線報，卻在早一天即8月31日，現身桃園機場時被攔阻，隨即被檢方拘提帶回，聲請法院羈押禁見獲准，同案裴姓男子則10萬元交保。

值得一提的是，蔡政宜8月28日剛從國外回來，3天後趕著出境，時間上太巧合，不排除有人洩密，將比對相關人員手機通聯等證物，擴大追查。

