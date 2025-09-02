為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    9/2 今彩539頭獎開4注！600萬獎落新北、苗栗、台南

    9月2日開獎的第114000213期今彩539頭獎開出4注，第114000084期大樂透頭獎則摃龜。（本報合成）

    9月2日開獎的第114000213期今彩539頭獎開出4注，第114000084期大樂透頭獎則摃龜。（本報合成）

    2025/09/02 22:16

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕9月2日開獎的第114000213期今彩539頭獎開出4注，分別由苗栗縣頭份市田寮里23鄰自強路二段490號1樓「金包中彩券行」、台南市鹽水區月港里中正路39號「尚榮彩券行」、新北市板橋區莊敬路152號「廣達國際企業社」、新北市泰山區仁武街96號「仲億彩券行」各開出1注，第114000084期大樂透頭獎則摃龜。

    第114000084期大樂透中獎號碼「02、06、09、19、20、30，特別號：25」。頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得33萬6268元；參獎共75注中獎，每注可得2萬4142元；肆獎共178注中獎，每注可得6539元；伍獎共3130注中獎，每注可得2000元；陸獎共3855注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬3295注中獎，每注可得400元；普獎共4萬6304注中獎，每注可得400元。

    第114000084期49樂合彩中獎號碼為「02、06、09、19、20、30」。四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共121注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4176注中獎，每注可得1250元。

    第114000213期今彩539中獎號碼為「05、08、10、23、25」。頭獎開出4注，每注可得600萬元；貳獎共295注中獎，每注可得2萬元；參獎共8403注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬1035注中獎，每注可得50元。

    第114000213期39樂合彩中獎號碼為「05、08、10、23、25」。四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共422注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3238注中獎，每注可得1125元。

    第114000213期3星彩中獎號碼為「185」。壹獎共83注中獎，每注可得5000元。

    第114000213期4星彩中獎號碼為「7499」。壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

    大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

