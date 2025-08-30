大雪山林道擺石礫、試圖攔車 6旬翁被強制就醫

老翁在大雪山林道擺設石塊，影響行車。（警方提供）

2025/08/30 13:09

〔記者張軒哲／台中報導〕住在台中市和平山區60多歲詹姓男子，因曾患有思覺失調症，近日疑似舊疾復發，情緒不穩，多次隨機擺設石礫於道路上，並有隨機攔阻行經往來大雪山森林遊樂區的車輛，家人無力制止及送醫，和平警方主動介入協助處理，經員警安撫送醫治療，化解社區治安及交通隱憂。

和平警分局大棟派出所所長謝濬紘及警員沈耿立，今日執行社區宣導訪查時，熱心里民稱於中坑巷某戶內，家人疑似情緒不穩，多次作勢傷人、任意攔阻路人莽行，請求警方協助幫忙。警方獲報抵達時正見到詹男向家人咆嘯且砸摔物品，經員警安撫勸說，該男子情緒稍緩和並願意配合員警就醫治療。

家屬及附近鄰居表示，近日詹男多次撿拾石礫擺設於路旁，對行經大雪山車輛試圖攔阻，由於該路段是車輛往來大雪山登山旅遊熱門路線，立即偕同家屬將詹男協助強制就醫，並聯繫林業及自然保育署協助巡檢道路及清除路旁石礫，加強山區道路安全。

和平警分局長施永昭表示，山區警察偕同林保署共同持續維護大雪山區治安及交通安全，呼籲鄉親發現可疑人事物，請立即報警處理。

警方將老翁協助就醫治療。（警方提供）

