為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    大雪山林道擺石礫、試圖攔車 6旬翁被強制就醫

    老翁在大雪山林道擺設石塊，影響行車。（警方提供）

    老翁在大雪山林道擺設石塊，影響行車。（警方提供）

    2025/08/30 13:09

    〔記者張軒哲／台中報導〕住在台中市和平山區60多歲詹姓男子，因曾患有思覺失調症，近日疑似舊疾復發，情緒不穩，多次隨機擺設石礫於道路上，並有隨機攔阻行經往來大雪山森林遊樂區的車輛，家人無力制止及送醫，和平警方主動介入協助處理，經員警安撫送醫治療，化解社區治安及交通隱憂。

    和平警分局大棟派出所所長謝濬紘及警員沈耿立，今日執行社區宣導訪查時，熱心里民稱於中坑巷某戶內，家人疑似情緒不穩，多次作勢傷人、任意攔阻路人莽行，請求警方協助幫忙。警方獲報抵達時正見到詹男向家人咆嘯且砸摔物品，經員警安撫勸說，該男子情緒稍緩和並願意配合員警就醫治療。

    家屬及附近鄰居表示，近日詹男多次撿拾石礫擺設於路旁，對行經大雪山車輛試圖攔阻，由於該路段是車輛往來大雪山登山旅遊熱門路線，立即偕同家屬將詹男協助強制就醫，並聯繫林業及自然保育署協助巡檢道路及清除路旁石礫，加強山區道路安全。

    和平警分局長施永昭表示，山區警察偕同林保署共同持續維護大雪山區治安及交通安全，呼籲鄉親發現可疑人事物，請立即報警處理。

    警方將老翁協助就醫治療。（警方提供）

    警方將老翁協助就醫治療。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播