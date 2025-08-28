為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    查工地失聯移工謊報鋼樑斷裂、多人受困？移民署：絕無此事

    移民署新北專勤隊查緝失聯移工時，部分移工躲藏在鋼樑上方、難以接近。（記者陸運鋒翻攝）

    移民署新北專勤隊查緝失聯移工時，部分移工躲藏在鋼樑上方、難以接近。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/08/28 17:52

    〔記者陸運鋒／新北報導〕移民署新北專勤隊今天上午在新北淡水區某工地查緝失聯移工時，發現部分移工攀爬至鋼樑高處躲藏，相當危險，隨即通報消防局派員到場協助，最後帶回7名逃逸移工偵辦。外傳專勤隊人員第一時間疑似謊報工地鋼樑倒塌、且有多名人員受困，對此移民署澄清「絕無此事」，是依現場情況通報。

    新北專勤隊表示，接獲檢舉淡水沙崙路二段、新市二路某建案工地有失聯移工後，於今天（28日）上午10時許會同勞政、海巡等機關派員前往查緝，過程中，發現部分人員逃竄至高處坐、臥於鋼樑上，且未吊掛安全繩索，經呼喊未獲回應，顧慮安全及避免人員發生墜落危險，隨即聯繫消防單位到場協助。

    對於網傳查緝人員在現場謊報鋼樑倒塌壓傷人員一事，移民署指出，是依現場實際狀況如實通報，約有10名移工躲藏在鋼樑上方、恐會發生危險，亦無法判斷有無人員受傷，並未提及鋼樑倒塌壓傷人員情形。

    新北專勤隊指出，消防人員到場喊話後，躲藏在鋼樑上的移工難以接近、始終不肯下來，若採取強勢作為恐有危險之虞，最後將起初查獲的7名外籍失聯移工帶回調查，後續將持續追查此工地是否僱用非法移工。

