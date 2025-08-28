為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    簽訂購蛋契約共9家 北檢認定前農業部長陳吉仲、畜產會等官員無圖利超思

    前農業部長陳吉仲。（資料照）

    2025/08/28 17:29

    〔記者吳昇儒、王定傳／台北報導〕我國於2023年間因受到氣候與疾病影響，雞蛋生產嚴重不足，農業部召開專案進口說明會，徵求貿易代理商。時任農業部長的陳吉仲、次長陳駿季等人，被告發圖利超思公司。台北地檢署調查後認為，簽訂的廠商共有9家，並非圖利超思。且被告發的人員中，均未與吳諭非直接聯繫，也無金流往來，難認定有違反貪污治罪條例，故予以簽結。

    檢調查出，農業部2023年3月召開雞蛋專案進口說明會時，考量條件中，包含可媒合出口國非疫生產場或有出口經驗的出口商、可提供出口國官方開立符合規定檢疫證明及衛生證明樣張及進口蛋到岸價格報價合理性、當月月底可完成第一筆等。

    考量超思曾有從日本進口雞蛋實績及從巴西進口雞蛋管道，加上能於當月完成下訂等因素；雖超思資本額僅50萬元，但超思公司以自身款項先行買下巴西雞蛋，證明有能力支付從巴西進口雞蛋，因此認定超思符合資格。

    此外，除了超思，尚有從泰國進口雞蛋的宏園蛋品、從土耳其等地進口雞蛋的台農發公司、從美國進口雞蛋的夏暉公司等共9家公司，並無獨厚或圖利超思情形。

    而時任農業部長的陳吉仲是做政策面的決策，後續細節是交由時任畜產會禽組長龔隆太、專員吳俊達與超思實質負責人吳諭非處理，並無積極證據證明採購流程中陳吉仲有何具體指示。

    時任農業部次長陳駿季雖為次長，但進口雞蛋部分是由畜牧司長張經緯主責，而張並非獨挑超思公司處理，而是透過各個管道尋求外國蛋源，無積極證據證明其有與吳諭非合謀詐欺。

    加上所有被告發官員，經清查後並無異常金流，也未與吳諭非有直接接觸，難認定時任農業部部長陳吉仲、次長陳駿季、畜產會董事長林聰賢、畜牧司長張經緯、畜牧司科長李宜謙有違反貪污治罪條例情形，予以簽結。

    此外，外界質疑洗選蛋、液蛋虛偽標示部分，檢察官調查後認定是因機關間法規解釋不同所造成的差異，認定陳吉仲、張經緯並無教唆商品偽造標示犯行。

