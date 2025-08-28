不滿吸笑氣昏迷被掏錢付傳播妹 桃園狠男虐殺友人

桃園市邱姓男子與陸姓友人共赴汽車旅館吸食笑氣，不料因細故翻臉，邱男持刀控制陸男加以凌虐致死。（記者余瑞仁攝）

2025/08/28 14:49

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市33歲邱姓男子去年與陸姓男子前往桃園區後站一家汽車旅館吸食笑氣，邱男不滿陸男趁其吸食笑氣昏迷時擅自開走他的車，還疑似拿他的錢付給傳播妹，而持刀械控制陸男後加以虐打，甚至被警方追查駕車逃亡發生車禍，發現陸男欲爬離車廂時，再用酒瓶毆擊其頭部，致陸男傷重送醫不治。桃園地檢署近日依殺人罪嫌將邱男起訴，將由國民法官法庭審理。

檢警調查，邱男於去年3月間開車搭載陸姓男子前往桃園區後站1間汽車旅館吸食笑氣，陸並找來吳姓傳播妹助興，邱一度因吸食笑氣昏迷，醒來後不滿陸男趁自己意識不清時一度將車子駛離汽車旅館，還擅拿他的錢付給傳播妹，更懷疑陸男偷錢還向他老婆通風報信；雙方為此爆發口角衝突，邱拿出30公分長刀作勢揮砍，陸男心生畏懼下，邱拿拇指銬銬住陸男拇指，再拿刀子對陸男揮砍四肢，更持電擊棒、甩棍等毆擊陸男，還拿空氣槍對著陸男射擊，導致陸男頭部及四肢撕裂傷及臉部鈍挫傷等傷害，還拿手機拍下其傷勢。

邱擔心房內動靜過大引起注意，因此將陸男塞到汽車後車廂、搭載吳女離開旅館，隨即駕車前往八德區1間工廠內，將已經出血不止的陸男用天車吊起，持續以電擊棒、空氣槍凌虐對方，還將陸男關狗籠。因邱擔心陸哀號聲過大，將陸男又塞到後車廂後駕車離去。

同時間，汽車旅館員工發現房內有大量血跡趕緊報案，警方以車追人發現車子出現在八德和平路及榮興路口前往攔查，邱男見警加速逃逸，一路逃往新北市樹林區，最後車輛失控翻覆，邱翻車後看到陸打算逃離現場，當下還毆打陸男，更用保力達酒瓶對著陸男頭部重擊才離開。

警方當日下午循線找到翻覆車輛，發現陸男躺在地上，送醫急救不治；當晚警方循線在桃園市平鎮區將邱拘提到案送辦被聲押獲准，桃園地檢署偵結依殺人罪起訴，此案將由國民法官法庭審理。吳姓傳播妹因未涉案，獲不起訴處分。

