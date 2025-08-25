酒館辦「大鵰冠軍賽」！露鳥讓百人賞玩 主辦方獲判無罪原因曝光！

台北西門町某酒館的負責人2023年將酒館租借給一名陳姓男子舉辦「大鵰冠軍賽」，參賽者裸露下體用大小、長短來決定輸贏，吸引約100人觀賽，引發輿論熱議。（資料照）

2025/08/25 19:00

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北西門町某酒館的負責人前年將酒館租借給一名陳姓男子舉辦「大鵰冠軍賽」，參賽者裸露下體用大小、長短來決定輸贏，吸引約100人觀賽，引發輿論熱議。事後主辦方和酒館業者共3人遭移送法辦，但高院法官認為該活動雖有裸露猥褻行為，但沒有侵害到其他不想參與的特定或不特定多數人法益，故3人無罪確定。

綜合媒體報導，西門町暖閣餐酒館（現已歇業）王姓和邱姓負責人與陳姓男子合作，2023年5月13日深夜在酒館內舉辦「大鵰冠軍賽」，共有5人報名參賽，並有約100人花400元入場觀看參賽者裸露下體比大小，當中有人拍下影片上傳網路，引發討論，檢方將3人依妨害風化罪章中的意圖營利公然猥褻罪嫌起訴。

請繼續往下閱讀...

台北地方法院指出，從客觀角度來看，這場比賽確實足以刺激或滿足性慾，並引起普通人羞恥或厭惡感，屬於法律定義的「猥褻行為」。但被告和證人供述，當天活動採事前報名訂位，活動現場無法從外部窺探，也有專人在門口查驗身分，買票入場的都有心理準備會看到什麼畫面，甚至是抱著期待，沒有被侵害的問題，因此北院以不符「公然」要件為由，判3人無罪。

檢方上訴高院，高院法官也認為，雖然這場比賽的內容屬於猥褻行為，但參賽者和觀賽者都是自願接受，也不是在公共場合進行之，事先未報名不能入場，且沒有違反年齡限制等法律禁規，不想參與的特定或不特定多數人的法益自然不會受到侵害，因此駁回上訴，3人無罪確定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法