川普別小看！二戰曾立大功 丹麥精銳「雪橇汪汪隊」守護格陵蘭

每年秋天，6支「天狼星巡邏隊」雪橇隊花費6個月的時間巡邏16萬平方公里的區域，每隊由2名隊員和11至15隻格陵蘭犬組成。（路透）

美國總統川普積極表態要得到格陵蘭，還狠酸丹麥為了加強格陵蘭防禦「他們多加了一輛狗拉雪橇」，事實上格陵蘭島的軍犬雪橇巡邏隊，是丹麥特種作戰司令部旗下的「天狼星巡邏隊」（Sirius Dog Sled Patrol），是世界上唯一一支的軍方狗拉雪橇特種部隊。

「天狼星巡邏隊」前身「東北格陵蘭雪橇巡邏隊」於1941年成立，二戰當時丹麥本土淪陷後，為了確保格陵蘭主權，由當地嚮導以及獵人組成狗拉雪橇巡邏隊，開始巡邏沿海，他們發現了德軍秘密在格陵蘭設置的氣象站，最終以1人陣亡，2人被俘虜的代價，協助美軍派遣轟炸機，摧毀了德國在格陵蘭島的所有氣象站，讓盟軍在漫長的北大西洋氣象戰中取得上風。

戰後狗拉雪橇巡邏隊持續維持，並於1953年更名為「天狼星」，要加入該部隊必須經歷長達8個月的選拔過程，學習包含偵查、極地生存、獸醫技能（照顧雪橇犬）、無線電修復、縫紉和急救等各項技能。

加入「天狼星巡邏隊」後，必須在格陵蘭連續服役26個月，每年秋天，6支雪橇隊將花費6個月的時間，巡邏16萬平方公里的區域；每支雪橇隊由2名隊員和11至15隻格陵蘭犬（Greenland Dog）組成，隊員必須在-40度低溫、長達三個月的極夜環境下工作，每日行程約30公里。

「天狼星巡邏隊」成員也具備多重身分，包含軍人、警察和國家公園巡察員的身分，也負責海上搜救（SAR）以及科學考察的後勤支援，這支部隊不僅是丹麥主權的象徵，也代表了丹麥在格陵蘭東北部的軍事存在。

