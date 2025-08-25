濺血照恐嚇京華城檢察官！工程師辯「灑番茄醬」 女嫌：我看到也會怕

台北地檢署今偵結，並依犯《刑法》恐嚇危害安全、非法利用個人資料及煽惑他人犯罪罪嫌，起訴戴瑞甯及林女，並分別建請法院判處7月、6月徒刑。（資料照）

2025/08/25 14:09

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地檢署偵辦網友恐嚇「京華城案」，今依恐嚇、非法利用個人資料、煽惑他人犯罪分別起訴工程師戴瑞甯、林姓前護理師，求刑7月、6月徒刑。詳細起訴內容指出，戴男於社群張貼灑血圖樣合成照，點名13名檢察官及法官並附上恐嚇文字，經網友提醒可能涉及恐嚇罪後，他當時還辯稱「灑了番茄醬」；而林女則承認轉發圖卡，並稱「若是自己看到，也會心生害怕。」

起訴書指出，戴瑞甯長期關注京華城案，今年7月1日發生前台北市副市長彭振聲妻子不幸墜樓案後，戴男隔天凌晨12時22分，隨即透過「迷因台式民主」粉專發文稱，「聽說這些人今天在法庭上聽 到彭妻的死訊，輕蔑的不屑一顧。好像離開世界的只是一隻蚊子＃記住他們的臉」等文字，並透過製圖軟體編排、設計，製作偵辦京華城案的11名檢察官職稱、 姓名及照片後製合成圖。

請繼續往下閱讀...

7月3日凌晨12時33分，戴男再次於粉專刊登「又有人跑來挑釁我叫我有種，不要刪文，還有人在留言版貼新聞，說北檢已經火速分案偵辦上篇北檢照片+灑了點番茄醬的文，是在暗示我涉及恐嚇？原來公布司法官的照片會涉及恐嚇？是類似這樣嗎？」、「又找到了一位找了你好久的法官楊ＯＯ＃記住他們的名字跟臉」，隨後在文字下方刊登案三位法官職稱、 姓名及照片後製合成圖，並在照片上方載明「京華城案-台北地方法院法官」。

7月2日凌晨12時29分，林姓女子則以「rosteree881」帳號登入 Threads，轉發戴男製作的合成圖，並附文「命債命還」。到案後，她亦坦承，若是自己看到合成圖也會心生害怕。

台北地檢署今偵查終結，並依犯《刑法》恐嚇危害安全、非法利用個人資料及煽惑他人犯罪罪嫌，起訴戴瑞甯及林女，並分別建請法院判處7月、6月徒刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法