名嘴李正皓電視台外被噴辣椒水 4嫌被士檢起訴

2025/08/25 11:49

〔記者張文川／台北報導〕三立政論節目「新台派上線」主持人李正皓，今年6月19日晚間7時許，在台北市內湖區三立電視台停車場出口處，遭吳姓男子假裝路人製造行車糾紛，持辣椒水攻擊搖下車窗的李正皓；檢警陸續拘提逮捕以具天道盟分子李昱良為首的4人，李男供稱不滿李正皓的政治言論，預謀劃傷其臉部，想讓他「破相」，士林地檢署今依強制罪、傷害罪起訴4人。

6月19日晚上7點多，李正皓開車載女友馬郁雯準備從地下停車場離開三立電視台，車子剛駛上地面，一名年輕男子突然從出口衝出。由於車速不快，他及時煞車，雙方距離約1公尺。該男子裝作被驚嚇生氣，上前敲車窗理論，李正皓搖下車窗對話，沒想到男子突然掏出辣椒水朝他臉部噴灑，隨即逃逸。

士林地檢署起訴指出，具有天道盟背景的男子李昱良，因不滿李正皓在節目所發表言論，竟預謀劃傷其臉部，想讓他「破相」，並夥同陳良盛、吳宇宸、吳承穎等3名手下，於6月12日晚間10時在其位於新北市中和區的酒吧內，李男提示李正皓車型、車號及如何觸發事件，製造機會毆打李，並交付一瓶辣椒水給吳以便脫身。

李指派由吳男肉身攔車下手，另一吳男在現場附近操盤、指揮，陳男負責把風盯場；李向3人說，事成後會取得5萬元報酬，會分給3人各1萬元，並允諾吳男若被捕，他會去地檢署幫他辦理交保。

檢警專案小組循線先後逮捕4人，4人均坦承犯案，士檢今偵結，依傷害、強制罪起訴4人；至於警方移送時的另一罪名組織犯罪罪，檢方認為查無持續且分工明確的結構性犯罪組織存在的證據，此部分不起訴。

