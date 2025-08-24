為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    驚魂！ 台中大遠百電梯故障 19人受困2、3樓夾層1小時

    消防人員搬來椅子當踏板，逐一攙扶19名受困民眾安全脫困。（民眾提供）

    消防人員搬來椅子當踏板，逐一攙扶19名受困民眾安全脫困。（民眾提供）

    2025/08/24 14:53

    〔記者許國楨／台中報導〕台中大遠百今（24）日發生一起電梯受困驚魂！近中午11時40分左右，19名民眾搭乘北棟7號電梯，不料電梯突因故障，卡在2、3樓夾層間動彈不得，眾人被困長達近1小時，場面一度緊張。

    接獲報案後，台中市消防局黎明分隊火速出動2輛消防車、6名消防人員，由小隊長林彥良擔任指揮，消防員抵達後雖順利打開外層梯門，但內門仍緊鎖無法開啟，只能隔著門安撫受困顧客情緒，並協助保持冷靜等待專業維修人員到場。

    直到中午12時10分，電梯公司人員趕抵現場展開搶修，20多分鐘後，終於將車廂門打開。當時電梯車廂離地面仍有約1公尺落差，消防員立刻搬來椅子當作踏板，逐一攙扶19名受困民眾安全脫困，所幸無人受傷，均不需送醫。

    據了解，該部電梯疑因電路板故障才會突然停擺，確切原因仍待廠商進一步檢測，大遠百則在現場向受困民眾致歉，並發放慰問金。

    電梯故障卡在2、3樓夾層間動彈不得。（民眾提供）

    電梯故障卡在2、3樓夾層間動彈不得。（民眾提供）

    消防人員趕抵協助民眾脫困。（民眾提供）

    消防人員趕抵協助民眾脫困。（民眾提供）

