兄妹拒扶養媽媽 意外揭穿阿嬤、爸爸苛虐媽媽真相

兄妹聯手提拒絕扶養媽媽聲請，意外揭穿阿嬤和爸爸苛虐媽媽。（資料照）

2025/08/22 22:10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一對兄妹從小就被阿嬤和爸爸撫養長大，阿嬤和爸爸皆告訴兄妹倆「妳媽媽從小拋棄你們，沒家庭責任」。如今兄妹倆已長大，向法院提出免除扶養聲請，結果媽媽現身法庭。她說，自己遇到「惡婆婆」，經常被毆打。她被迫外出工作，而先生投資失敗，她又被迫「假離婚」，賺的錢都還要繳給先生還債。她哭訴，自己跟孩子關係生疏，都是婆婆和先生從中作梗。她在孩子成長的過程中，還是有付出。

法官發現媽媽有固定收入，也有房產，未曾向子女請求扶養。在這種情況下，聲請人自無免除或減輕扶養，因此駁回子女的聲請。

兄妹倆拒絕扶養的聲請寫道，媽媽在他們小時候就跟爸爸離婚，媽媽經常跟阿嬤吵架，拳腳相向，後來媽媽就離家出走，「棄我們於不顧」。在他們的成長過程中，媽媽會打阿嬤，學費都由阿嬤和爸爸支付，媽媽離家後，從不關心他們。

媽媽表示，自己嫁到夫家，只能從事農務，她經常不見容於婆婆，兩人經常意見不合，先生都站在婆婆一方。後來孩子出世，生活開銷大，她外出工作，並協助先生置產，無奈先生投資失利，她被迫「假離婚」，婆婆經常以「妳已經離婚，不配住在我們家」，後來她搬離夫家，到附近一家度假村上班，每到領薪日先生就把她當月的薪水全數拿走。她離婚後，自力更生，沒欠夫家一分一毫，反而前夫，女友一個換過一個。最令她心寒的是，婆婆和前夫一心阻撓她探望孩子，她只好偷偷到學校塞零用錢給女兒。孩子無知，從小到大都聽阿嬤、爸爸一面之詞，才會有「拒絕扶養」的動作，但她自己有固定收入，並不需要他們扶養。

審理法官指出，經調取該名媽媽的勞保、所得及財產資料，發現她名下有2筆不動產和1筆投資，近期仍有工作收入和相當存款。聲請人自然沒有免除扶養的義務。

